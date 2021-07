La perspectiva de los atletas, políticos y protestas: Lo que no se vio en la inauguración de Tokio 2020

Let the games begin! La ceremonia de inauguración marcó el arranque -oficial- de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no podemos superar todo lo que sucedió. Desde el desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero a manos de Naomi Osaka, tuvimos una serie de momentos memorables.

Pero como en todos los eventos deportivos, hay situaciones que parecen un detrás de cámaras. Gracias a la tecnología y las aplicaciones, ahora todo está a un click de distancia y por ello te presentamos lo que no se vio en la apertura de la justa.

La magia de los Juegos Olímpicos radica, en gran medida, en la unión de los deportistas. Al representar a su país, todos se convierten en uno mismo y sin importar sus disciplinas, conviven como si fueran amigos de toda la vida.

Claro está que muchos se conocen desde hace años y sostienen grandes amistades. Sin embargo, en ocasiones los tiempos de entrenamiento impiden la convivencia y estos son los momentos que se valoran durante la justa.

Los clavadistas pasaron un rato con los beisbolistas, que compartieron con el equipo de softbol. A su vez, los abanderados se tomaron fotos con gran parte de la delegación e insistimos, todos

Así como en muchos otros eventos, el ‘Cielito Lindo‘ se hizo presente en el inmueble. Durante su traslado entre los pasillos para entrar al Estadio Olímpico, los mexicanos le pusieron ambiente y color a la inauguración de Tokio 2020 al entonar la canción que se ha convertido en un segundo himno.

Estos momentos fueron compartidos por los mismos atletas. Los clavadistas Rommel Pacheco e Iván García no perdieron tiempo y captaron uno de los instantes más emotivos de la noche (día en México).

¿¡POOOOR!? A diferencia de lo que muchos podríamos pensar, estos momentos no siempre son una prioridad para los atletas. Prueba de ellos es la clavadista mexicana Caro Mendoza, quien no asistió a la inauguración para recargar pilas de cara a sus competencias.

A través de su cuenta de Instagram, compartió que esto fue por decisión propia, pues se le tomó en cuenta como a sus compañeros. No obstante, decidió ver todo en televisión -como nosotros- y solo recibió la diadema con la que hubiera desfilado, no el uniforme completo.

Por su parte, el gimnasta Daniel Corral también se quedó en la villa olímpica. A pesar de que no dio más detalles, esta no es la primera vez que se pierde una ceremonia de inauguración.

Al igual que Caro Mendoza y Daniel Corral, hubo miles de atletas que no asistieron a la inauguración de Tokio 2020. Las razones van desde la participación en las próximas horas o porque todavía no viajan a territorio nipón.

En este grupo se encuentra la Selección Femenil de Estados Unidos que participa en futbol. Luego de la dolorosa derrota ante Suecia, el equipo tuvo que quedarse en su concentración para descansar pero Megan Rapinoe y Abby Dahlkemper simularon desfilar para ambientar a sus compañeras.

If you can’t go to the #OpeningCeremony, you bring the #OpeningCeremony to you

🇺🇸 @AbbyDahlkemper

🇺🇸 @mPinoe (as @S10Bird) pic.twitter.com/rZxNIohrGz

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 23, 2021