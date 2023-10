Lo que necesitas saber: No habrá estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero sí estacionamientos remotos desde donde podrá llegarse al GP de México en autobuses especiales

Ojito aquí porque esto te interesa si piensas lanzarte a ver a Checo Pérez. El Gobierno de CDMX implementará un plan de movilidad para que quienes asistan al Gran Premio de México disfruten al máximo el evento y no tengan broncas con la llegada o salida del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vamos a contarte por acá cuáles serán las rutas para llegar, para salir, si habrá o no cierres viales y lo más importante: recordar que no habrá estacionamiento, al menos no directamente ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entradas, estacionamientos remotos y precio: Aquí está tu Plan de Movilidad para ir al Gran Premio de México



“Para garantizar la movilidad en la zona aledaña al Autódromo Hermanos Rodríguez, se programaron rutas especiales de transporte que trasladarán a los asistentes con boleto del evento desde ubicaciones remotas hasta el recinto, debido a que éste NO se contará con estacionamiento. Los usuarios de este servicio, tendrán la opción de utilizar este mismo medio para regresar a su punto de origen“

Con esas palabras comienza el comunicado donde la organización del GP de México dio a conocer su Plan de Movilidad. Para rápido, los puntos que se habilitarán como estacionamientos remotos serán los siguientes:

Estadio Azteca – Puerta 8

C. Jicualmas esquina con Cto. Azteca

C. Jicualmas esquina con Cto. Azteca Plaza Carso

Presa Falcón, Plaza Carso

Presa Falcón, Plaza Carso Auditorio Nacional – zona de lanzadera

Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco

Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco Expo México Santa Fe

Av. Carlos Lazo esquina con Av. Santa Fe

Av. Carlos Lazo esquina con Av. Santa Fe Hipódromo de las Américas

Av. del Conscripto, Bahía de acceso a Centro Banamex

Van a ser en total 64 autobuses de servicio especial los que saldrán de cada una de las estaciones. Importante, saldrán con un intervalo de 15 minutos (aprox). Las salidas y regresos serán desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche los tres días en que se celebrará el Gran Premio de Mexico.

¿Tendrá costo trasladarse al Autódromo Hermanos Rodríguez en los autobuses especiales del GP de México?

La respuesta es sí. Habra diferentes tarifas y sólo podrá pagarse con la Tarjeta de Novilidad de la CDMX. Tranqui si no la tienes o no tienes saldo, en los puntos de estacionamiento remoto habrá quien venda la tarjeta y se podrán hacer recargas.

Estás serán las tarifas de servicios de transporte desde estacionamientos remotos

Concepto Costo Viaje sencillo $85 pesos Viaje redondo $170 pesos Tarjeta de Movilidad Integrada para realizar pago $15 pesos

Serán en total tres los puntos de llegada al Hermanos Rodríguez, mediante los siguientes autobuses: Eje 3 Sur Añil (adelante de la Puerta 7 del Palacio de los Deportes), Viaducto Río Piedad (entre Puertas 8 y 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez) y Eje 4 Oriente (entre puertas 12 y 13).

Y buenas noticias, porque para agilizar la movilidad en la zona se habilitará un transporte gratuito con seis RTP, 4 Metrobuses y 3 Trolebuses en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto con el objetivo de acercar a los asistentes a la puerta donde les toque entrar.

¿Qué pasa si voy en bici, transporte de app o taxi?

Para abandonar el Hermanos Rodríguez sólo habrá un solo punto de salida en el Eje 3 Sur Añil, esquina Churubusco. Desde ahí se podrán tomar los autobuses de retorno a los estacionamientos remotos, esto desde las 15:30 horas y hasta las 19:00.

¿Y qué pasará con la gente que quiera trasladarse en un auto de aplicación? Buenas noticias: también se habilitará una zona de ascenso y descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes.

Pero como luego se saturan y queda mejor tomar taxi, se habilitarán las bases de taxi en la Puerta 15 del Autódromo y en la calle Avena por si esa es tu opción para regresar a casa tras disfrutar el Gran Premio de México.

Ahora que si lo tuyo es ir en bicicleta y no en transporte, habrá un estacionamiento para bicis en el Palacio de los Deportes.

¿Cómo ir y regresar del Gran Premio de México en transporte público?

Ya de si plano ninguna de las opciones anteriores te convence y prefieres (o te queda mejor) usar el transporte público de CDMX, habrá varias opciones: Metro, Metrobús, Trolebús y autobuses de pasajeros.

Aquí están las opciones para quien vaya al GP de México en transporte público:

Línea 9 del Metro en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Línea 2 del Metrobús en los arribos Iztacalco y UPIICSA.

Línea 2 del Trolebús en sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla.

Rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa.

¿Y habrá cierres viales en CDMX por el GP de México?

Nada más habrá un cierre vial mientras se desarrolla el Gran Premio de México. Como ha ocurrido en años anteriores, la lateral de Río Churubusco, a la altura del Autódromo Hermanos Rodríguez, permanecerá cerrada; todo el tránsito vehicular será por carriles centrales.

Importante: se implementará un cinturón perimetral de seguridad para agilizar la movilidad en CDMX en los tres días del GP de México. Para evitar afectaciones, tráfico y los operativos, se recomienda a quien vaya a transitar por allá tomar las diferentes rutas alternas:



Al norte:

Anillo Periférico Canal de San Juan

Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión

Calzada de Tlalpan

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Insurgentes

Al sur:

Anillo Periférico Calle 17

Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación

Calzada de Tlalpan

Eje 1 Poniente Cuauhtémoc

Av. Insurgentes

Al oriente:

Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo

Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana

Eje 6 Sur Trabajadores Sociales

Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa

Calzada Taxqueña

Al poniente:

Av. Pantitlán – Xochimilco

Eje 4 Norte Talismán

Av. Oceanía – Eje 2 Norte Canal del Norte

Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana

Eje 5 Sur Purísima

Y si circulas por allá, ve pendiente de tus apps de mapas y tránsito favoritas. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI), hizo un convenio con Google y Waze para ir informando en tiempo real a los conductores cuál es la mejor ruta en esa zona.

En el siguiente enlace puedes consultar el mapa de alternativas, estaciones, transporte y movilidad en la zona del Hermanos Rodríguez.

