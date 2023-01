Se termina la temporada regular de la NFL, y esto significa que de los 32 equipos que arrancaron la campaña, 18 equipos se van de vacaciones y 14 seguirán en la lucha por el Super Bowl, en los playoffs.

De esos 18 equipos que verán los playoffs desde la tele, algunos ya tenían hechas las maletas, como el caso de los Texans, mientras que otros aún llegaron con opciones de uno o dos milagritos, y ese el caso de los Steelers, que no encontraron las combinaciones necesarias.

Los playoffs en la AFC

En la Conferencia Americana ya se habían definido cinco de los siete lugares, los cuales finalmente se definieron a favor de los Jacksonville Jaguars y milagrosamente para los Miami Dolphins, que se reencontraron con la victoria después de cinco descalabros consecutivos.

Sopitas.com

De esta manera, el premio para Miami es arrancar los playoffs contra los Bills, que mandaron a casita a los Patriots. En tanto, los Chiefs aseguraron el liderato de su conferencia y descansarán durante la ronda de comodines.

Sopitas.com

Calificados

1. Kansas City Chiefs

2. Buffalo Bills

3. Cincinnati Bengals

4. Jacksonville Jaguars

5. Los Angeles Chargers

6. Baltimore Ravens

7. Miami Dolphins

Así se jugarán los playoffs en la AFC

Descansa: Kansas City Chiefs

Buffalo vs Miami

Bengals vs Ravens

Jaguars vs Chargers

Getty Images

Los playoffs en la NFC

En la NFC sólo falta definir un boleto entre Packers, Lions y Seahawks, así como la definición del liderato de la conferencia.

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

Dallas Cowboys

New York Giants

Minnesota Vikings

Tampa Bay Buccaneers

Los equipos que aún pelean por uno de los dos boletos en la NFC.

Seattle Seahawks (NFC Oeste, 8-8): Una victoria contra Rams y una derrota de Packers les asegura un lugar en los playoffs de la NFL.

(NFC Oeste, 8-8): Una victoria contra Rams y una derrota de Packers les asegura un lugar en los playoffs de la NFL. Detroit Lions (NFC Norte, 8-8): Necesitan ganarle a Packers en la Semana 18 y esperar que Seahawks no gane su partido.

(NFC Norte, 8-8): Necesitan ganarle a Packers en la Semana 18 y esperar que Seahawks no gane su partido. Green Bay Packers (NFC Norte, 8-8): Con una victoria contra Lions aseguran un lugar en playoffs de la NFL.