¿Por qué la ATP no ha actuado en caso de violencia de Alexander Zverev contra su ex pareja?

En el mundo del deporte existen demasiadas historias que contar, algunas de éxito y logros, peeeeero hay otras negativas. Lamentablemente, entraremos en las de la segunda categoría con el tenista Alexander Zverev, su pareja Olga Sharypova y la Asociación de Profesionales del Tenis, conocida mejor como ATP.

Alexander Zverev es, sin dudarlo, uno de los mejores tenistas actualmente y nadie puede negar su talento, que hasta en nuestro país se ha reconocido en el Abierto Mexicano, peeeeeeeeero lo que nos trae a esta nota, no es algo para celebrar, sino todo lo contrario.

Para contar la siguiente historia, la información de la entrevista a la revista Racquet es más que fundamental. Así que aquí vamos, Alexander Zverev y Olga Sharypova eran una pareja que presumía un amor incondicional en lo que mostraban hacia el mundo exterior, aunque todo fuera diferente.

13 meses de relación fue la que tuvieron los tenistas, que de acuerdo Olga Sharypova, Zverev se había vuelto más abusivo al punto de herirla tanto física como psicológicamente, aunque el tenista ruso lo negó tajantemente cuando la historia de su ex pareja salió a la luz.

La relación entre ambos tenistas comenzó el 5 de septiembre del 2018 en Mónaco, poco después de que Zverev cayera en la tercera ronda del US Open. Fue justo en esa ciudad donde ocurrieron los primeros hechos de violencia física que tuvo el tenista con su pareja.

“La primera vez fue en Mónaco en su apartamento. Me iba a ir porque tuvimos una pelea muy grande. Estaba de pie en el pasillo y me golpeó la cabeza contra la pared. Se asustó y luego comenzó a mentir. Dijo que le pegué primero, estaba diciendo que no lo hizo, que nunca lo había hecho“, Olga mencionó a Racquet, que esa fue la primera ocasión de violencia física.

La violencia física y emocional fue constante hacia Olga Sharypova

“Creo que es importante decir que no solo la violencia física es importante; también tenemos violencia emocional. Pasé por ambos lados, emocional y físico. Todas las peleas físicas fueron por la violencia emocional“, agregó Olga sobre Zverev y su abuso.

Uno de los tantos abusos emocionales, al que Olga estaba expuesta por parte Zverev fue sobre su carrera como tenista profesional. Sharypova menciona que Alexander la ninguneaba con su carrera y le decía que él era una persona exitosa, mientras ella no era nadie.

Pero no fue sólo el tema de la violencia física y psicológica, también Zverev quiso controlar muchos aspectos de la vida de Sharypova: “Me hacía sentir que era mi culpa, hacerme sentir culpable por pasar un buen rato sin él. Cuando estaba feliz sin él, me sentía mal, porque sabía que sería tóxico al respecto. Fue violencia emocional, no puedo decirlo de otra manera“, agregó.

Desafortunadamente para Olga Sharypova, la violencia fue en aumento, Zverev la había maltratado en repetidas ocasiones sin mostrar arrepentimiento alguno, incluso la familia del tenista no ayudó con toda la situación que estaba viviendo.

Todo el tema la violencia llegó a su punto álgido durante el US Open del 2019, en el que Zverev golpeó brutalmente a Olga Sharypova en su cuarto de hotel. Tras el ataque en el baño, Olga mandó mensaje a una de sus amigas con las fotos de la evidencia.

“Lo mismo sucedió en Ginebra“, respondió Olga a una pregunta sobre si había sido Zverev en el chat y aceptó que la violencia había entrado en un nivel muy alto desde la ciudad de Ginebra, en la que, de acuerdo con su testimonio, Alexander le comenzó a dar puñetazos en la cara.

¿Qué ha hecho la ATP sobre los casos de violencia domestica de Zverev sobre Sharypova?

Desafortunadamente la ATP no tiene que atender sólo el caso de Zverev sobre abuso doméstico, pues también Nikoloz Basilashvili también enfrenta acusaciones de abuso. Ninguno de los tenistas han sido acusados y ambos niegan hacer cometido delito alguno.

“Hasta la fecha, la ATP generalmente ha remitido a las autoridades legales en casos de abuso antes de determinar si se justifica una acción interna adicional en virtud del Código de Conducta de la ATP. Se espera que el informe establezca una serie de recomendaciones para elevar la protección en toda la organización e identificar oportunidades para una participación más proactiva“, dijo la ATP en comunicado.

Massimo Calvelli, CEO de la ATP mencionó: “El abuso tiene un impacto profundo y duradero en millones de víctimas cada año. Creemos que todos en el tenis deben sentirse protegidos y representados de manera justa. Cuando una conducta o acusaciones abusivas están relacionadas con cualquier miembro de la familia del tenis, también pueden impactar la confianza del público en nuestro deporte”.

Realmente, la ATP no ha emitido algunas acciones al respecto sobre la situación de Alexander Zverev con Olga Sharypova ni tampoco sobre Nikoloz Basilashvili, pero se espera alguna resolución de estos temas desafortunados.