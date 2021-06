¿Por qué Juan Toscano no está con la Selección Mexicana en el preolímpico de Basquetbol?

La Selección Mexicana de basquetbol agota todas sus opciones para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio en el torneo preolímpico de la FIBA, en el cual el equipo mexicano compite en el torneo que se celebra en Croacia.

Para conquistar el boleto olímpico, México debe quedar campeón, sin embargo, las ilusiones no son tan altas, pues los “12 Guerreros” juegan sin el mejor hombre del momento, Juan Toscano, el único jugador nacional que milita en la NBA.

El alero de los Golden State Warriors no forma parte del equipo, pese a que Omar Quintero, coach de la quinteta mexicana, lo tenía en planes para buscar el pase olímpico. El mexicano firmó una buena temporada en la NBA y además de ser una buena opción defensiva para Steve Kerr, Anderson mejoró su aportación a la ofensiva.

¿Por qué no está Juan Toscano con México?

Tras la ausencia de Toscano, el líder del equipo mexicano es el experimentado Gustavo Ayón, quien ya prepara su retiro como profesional. El propio exjugador merengue explicó que la ausencia de Toscano se debe a las múltiples peticiones, las cuales rebasan el presupuesto e incluso las normas sanitarias en el torneo preolímpico.

Ayón indicó que el jugador de los Warriors pedía hasta cuatro boletos para viajar en primera clase, así como habitaciones extra dentro del hotel de concentración, en el cual sólo pueden hospedarse jugadores y cuerpo técnico.

Indicó que la Federación Mexicana de Basquetbol no cuenta con los recursos para solventar las exigencias de Toscano, ya que la CONADE no da apoyo económico al balocensto.

“Él puede pagarse un boleto de primera clase. Pedírselo a una federación, que no tiene dinero… Todos nos involucramos en buscar respaldo, porque Conade y las entidades de gobierno no nos apoyaron. Exigir 3-4 boletos de primera clase y habitaciones extra en una burbuja donde solo podía estar la delegación, no era aceptable. Fueron demasiadas las exigencias cuando nadie que haya estado en NBA solicitó eso antes”, indicó el veterano jugador, de acuerdo con AS.

Aún así, tiene las puertas abiertas

Ayón cuenta con ecperiencia en la NBA, tras jugar con los Bucks y Pelicans, entre otros equipos, y recordó que a pesar de dicha condición, reportó con México sin exigir tanto, incluso “me ha tocado venir a buscar recursos, no a exigir apoyo”.

Sin embargo, el ‘Tiitán’ manifestó que en caso de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, el equipo mexicano le abriría las puertas para encarar la justa veraniega.

“No tiene que dar explicaciones a nadie. No está obligado a venir. Nadie del grupo tiene un resentimiento con él. Si mañana hacemos bien las cosas y conseguimos el pase a Juegos Olímpicos nos encantaría contar con él si está disponible. Es un referente para nosotros”, mencionó.