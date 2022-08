Ser un atleta mediático en tiempos de redes sociales no es cosa sencilla, y actualmente requiere no sólo de una excelente preparación física, sino mental y emocional, y muestra de ello es una publicación realizada por The Guardian sobre un estudio que arroja números preocupantes en torno a mensajes abusivos contra jugadores de la Premier League en Twitter, red social en la que en promedio arroja 362 mensajes ofensivos al día contra futbolistas de dicha liga.

Imagina llegar a casa después de un día complicado en el trabajo, tomas tu celular y encuentras en tu cuenta de twitter más de 80 mensajes ofensivos. Eso es lo que en promedio recibe Cristiano Ronaldo desde su regreso a la Premier League.

El informe fue realizado por Ofcom, que es una empresa reguladora de servicios de comunicación, entre ellos televisión, radio, telefonía y hasta servicio postal. Ésra establece como un tuit ofensivo cualquier con un mensaje que “ameneza, insulta, denigra, deshumaniza, se burla o menosprecia”, en este caso a los futbolistas, con estereotipo negativos, excesos de blasfemias y hasta emojis que expresan enojo.

2.3 millones de tuits analizados

La mayoría de los mensajes contra los futbolistas de la Premier League se relacionan con aspectos de identidad, raza y sexualidad.

El estudio se realizó durante la temporada 2021-22, entre el 13 de agosto del 2021 y el 24 de enero de 2022, en 618 cuentas públicas de futbolistas de la Premier League, por lo cual se analizaron 2.3 millones de tuits, de los cuales 60 mil contenían mensajes ofensivos a través de una herramienta automática, así como una selección manual de 300 mil tuits.

Jugadores del Manchester United, los que más sufren en Twitter

El ejercicio arrojó que el 50% de los 60 mil tuits con contenido ofensivo estaba dirigido en especial a 12 jugadores, y los futbolistas con más mensajes fueron Cristiano Ronaldo, con 12 mil 520 tuits, seguido de Harry Miguere (ocho mil 954), además de Marcus Rashford (dos mil 557) y Bruno Fernandes (dos mil 464), todos del Manchester United, aunque también Harry Kane, del Tottenham, y Jack Grealish, del Manchester City forman parte de la lista.

Si bien tres jugadores del Manchester United están al frente de este listado, el equipo que más ofensas recibe es el Tottenham, con un 3.7% de los mensajes ofensivos, seguido del United y del Everton.

Jugador Equipo de agosto a enero 2021-22 Tuits ofensivos en cinco meses Cristiano Ronalado Manchester United 12,520 Harry Maguire Manchester United 8,954 Marcus Rashford Manchester United 2,557 Brunos Fernandes Manchester United 2,464 Harry Kane Tottenham 2,127 Fred Rodrìgues Manchester United 1,924 Jesse Lingard Manchester United 1,605 Jack Grealish Manchester City 1,538 Paul Pogba Manchester United 1,446 David De Gea Manchester United 1,394

El jugador más golpeado en un solo día

Ciaran Clark, jugador del Newcastle, fue el jugador que más mensajes ofensivos recibió en un día. El 30 de noviembre del 2021, su cuenta de Twitter dirigió el 80% de mensajes ofensivos, (más de 200 mensajes) luego de ser expulsado en el partido contra Norwich, a los nueve minutos. Aquel juego terminó con un empate 1-1.

“A lo largo de los años, el futbol ha dado grandes pasos para abordar el comportamiento inaceptable de pequeñas minorías que pueden arruinar el juego para todos los demás, desde vandalismo hasta despreciables abusos racistas u homófobos. Pero esas amenazas nunca desaparecen; y lamentablemente, como recuerda este informe, el abuso ahora existe lejos del estadio, en las redes sociales”, dijo Kevin Bakhurst, director del grupo de Ofcom.