Lo que necesitas saber: Everton ganó su primer partido de la temporada y el sexto en lo que va del 2023

¡Que jornada en la Premier League! La sexta fecha tuvo de todo, desde goleadas de descántalo, el derbi de Londres, equipos que comienzan a despertar y otros que no tanto, pero hay algo que no cambia hasta este punto, y ese es el liderato del Manchester City, uno de los cuatro equipos que no han perdido hasta ahora, pero el único que ha ganado todos sus partidos y por lo tanto el único que tiene 18 puntos.

Después de esta sexta jornada, el nuevo sublíder del torneo inglés es Liverpool, que sacó provecho del derbi de Londres, entre Arsenal y Tottenham, que ahora se instalan en el cuarto y quinto lugar, empatados en 14 unidades, cuatro menos que el City y dos del Liverpool. El tercer sitio cae en poder del Brighton, con 15 puntotes.

Resultados en la Premier League

Local Resultado Visitante Manchester City 2-0 Nottingham Crystal Palace 0-0 Fulham Luton Town 1-1 Wolverhampton Brentford 1-3 Everton Burnley 0-1 Manchester United Chelsea 0-1 Aston Villa Arsenal 2-2 Tottenham Liverpool 3-1 West Ham Brighton 3-1 Bournemouth Sheffield 0-8 Newcastle

Los ocho goles del Newcastle

En el Bramall Lane, los aficionados del Sheffield sólo escuchaban “gol, gol y gol”, y es que Newcastle les llenó la canasta con ocho goles, todos de un autor diferente, lo cual representa un dato histórico pues no hay registros de una goleada con ocho goleadores diferentes en un mismo partido.

Las Urracas se fueron con ventaja de 3-0 al final del primer tiempo con los goles de Sean Longstaff, Dan Burn y Sven Botman. En el segundo tiempo vino lo mas cruel para Sheffield porque marcaron Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almirón. Bruno Gumaraes y Alexander Isak.

Newcastle llenó la canasta del Sheffield

Antes de iniciar el partido se rindió un homenaje por el fallecimiento de Maddy Cusack, jugadora del equipo femenil de Sheffield, a los 27 años de edad.

El derbi de Londres que favoreció a Liverpool

Como decíamos antes, llegó el turno para que Liverpool sea sublíder en la Premier League. Ya pasaron por ahí West Ham, Brighton, Tottenham y ninguno se pudo sostener más de dos semanas. Los Reds se aprovecharon de un frustrante empate para el Arsenal frente al Tottenham, y es que estuvieron al frente en el marcador en dos ocasiones y en dos ocasiones le empató el coreano Heung-Min Son, quien marcó el segundo tras un error defensivo de los Gunners.

El empate fue merecido para ambos equipos después de lo visto en la cancha y es que el partido estuvo bastante parejo y las estadísticas lo reflejan. Ambos generaron 13 ocasiones de gol, Arsenal disparó seis veces al arco, una más que los Spurs, que se quedaron con la posesión de balón con 54%.

¿Cómo le fue a los mexicanos en la Premier League?

West Ham había comenzado bien en la temporada con Edson Álvarez, pero ahora suma dos descalabros consecutivos, y es que también le cayeron los pesos pesados. Primero encaró al Manchester City y ahora le tocó encarar al Liverpool, y contra los dos cayó 3-1. Edson Álvarez jugó los 90 minutos y fue amonestado.

Edson Álvarez y Mohamed Salah. Las imágenes que nos deja la Premier League

Raúl Jiménez sigue intentando su primer gol con el Fulham, pero éste no llega. El mexicano fue titular y tuvo una jugada que resolvió con una recepción de dioses y fusiló de pierna derecha, pero el portero del Crystal Palace, Sam Johnstone, sobrevivió a cañonazo.

Jiménez parece que no está obsesionado con el gol, pues en otra oportunidad tuvo para disparar al arco, y prefirió inteligentemente asistir a Andreas Pereira, pero el brasileño no llegó a tiempo para cerrar la pinza. Raúl salió de cambio a los 79 minutos y su equipo firmó un empate sin goles en el Selhurst Park Stadium.

Los limones de Pochettino en el Chelsea

No hay nada más frustrante en el último año que ser aficionado del Chelsea. Ahora les tocó perder frente al Aston Villa. Después del partido, el técnico de los Blues, Mauricio Pochettino, hizo una analogía con limones para explicar que su equipo aún debe madurar y que si bien costará tiempo alcanzar su mejor versión, el momento llegará.

“Den tiempo a los limones. En Tottenham empezaron a funcionar después de un año y medio o dos. Necesitan mucho tiempo, no son mágicos, pero más que nunca sigo creyendo en ellos”, dijo el argentino, quien tiene como cábala guardar un bandeja de limones para alejar las malas energías, y dice que tiene de todo tipo, desde amarillos, ya maduros, hasta verdes aún por madurar.

“Siempre pensé que los limones amarillos funcionaban mucho mejor que los verdes, pero ahora creo en cualquier color, cualquier color puede ayudar. ¡Si pudiera conseguir un limón azul sería aún mejor!”, dijo el timonel que bien podría caer muy pronto en la zona de descenso y entones quizá ni el limón más grande del mundo lo pueda salvar.

Mauricio Pochettino no da con la nota en el Chelsea

Extra, extra, ya ganó el Everton

Taaaanto había buscado goles el pobre Everton y al fin se le dieron frente al Brentford, y por fin ganó en la Premier League en la actual temporada. Los de Liverpool encestaron seis fechas para sumar sus primeros tres puntos y en lo que llevamos del 2023, suma seis triunfos.

Con todo y todo, Everton salió de la zona de descenso y con cuatro unidades, está a un punto de igualar al Chelsea. Así de mal está el apedreado Chelsea.

Para este punto, los únicos equipos que no han ganado son Sheffield, Bournemounth, Luton Town y Burnley.

