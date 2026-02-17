Lo que necesitas saber: El Ramadán se celebra del 17 de febrero al 19 de marzo del 2026.

La Premier League y la EFL permitirán que los jugadores musulmanes rompan su ayuno por el Ramadán durante los partidos. Aunque ojo, eso no significa que habrá una pausa especial, así como sucede con las pausas de hidratación.

Por el contrario, se aprovecharan las jugadas en las que tiene que detenerse momentáneamente el partido, como un saque banda, una falta e incluso un cambio.

Y si se preguntan ¿Por qué? La respuesta es corta y simple. En Inglaterra hay una cantidad importante de jugadores musulmanes, por lo que la idea es permitir que practiquen sus tradiciones, sobre todo, tomando en cuenta que permanecen varias horas en ayuno.

Fotografía @LFC vía X

¿Cuándo y qué es el Ramadán?

El Ramadán se celebra del 17 de febrero al 19 de marzo del 2026. Durante esos días, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, además evitan pelear, discutir y mentir. En lugar de eso, se dedican estudiar el Corán y reforzar sus creencias.

No es la primera vez que un evento deportivo se adapta o cambia de fecha por el Ramadán. En la temporada 2024 de la Fórmula 1, las dos primeras carreras se corrieron en sábado por el inicio de Ramadán.

Las pausas en la Premier League y la EFL por Ramadán

Los partidos que se jueguen en la Premier League y la EFL del 17 de febrero al 19 de marzo del 2026, tendrán una pausa para permitir que los jugadores rompan su ayuno. Antes de iniciar el partido, los jugadores se pondrán de acuerdo con el árbitro sobre el momento indicado para terminar con el ayuno.

Y así, se aprovechará una jugada natural para permitirles hidratarse o ingerir geles energéticos, pero sin detener el desarrollo del partido, será un momento breve.

Aunque esto no sucederá en todos los partidos, dado los horarios de Inglaterra, solo serán durante aquellos que se jueguen en la puesta de sol. Es decir, el primero de la jornada sabatina y dominical.

Foto: @LFC

No es la primera vez que la Premier League permite que los jugadores musulmanes romper su ayuno. De hecho, en el 2021 se firmó un acuerdo entre la liga y los jugadores para permitir que sucediera.

Incluso los clubes, modifican los horarios de entrenamiento durante el Ramadán en favor de aquellos futbolistas musulmanes.