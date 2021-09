Primoz Roglic: De esquiador a tres veces ganador de La Vuelta a España

¡De otro planeta! Con una cardiaca victoria en la última etapa, Primoz Roglic se consagró campeón de La Vuelta a España por tercer año consecutivo. El esloveno de 31 años destrozó la contrarreloj una vez más y confirmó que es uno de los mejores ciclistas del mundo.

Aunque hoy el mundo de la rodada se rinde ante el flamante tricampeón, su historia no siempre estuvo acompañada de su bicicleta. Roglic era esquiador y dejó esa disciplina por un fuerte accidente.

🎥Etapa 21 – Stage 21 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla en Santiago de Compostela gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primoz Roglic’s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/ba6ATkBcmn

— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2021