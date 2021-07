Un “problema médico” de Simone Biles, le cuesta una medalla de oro en gimnasia a Estados Unidos

Simone Biles es una de las figuras a seguir dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, posiblemente la más grande estrella que está pisando suelo nipón y sus medallas lo avalan, pero no todo es felicidad y sonrisas, pues se retiró de la prueba por equipos y lo que han comunicado al momento es un “problema médico”.

Se desconoce si por lesión o en qué grado tendría una lesión, especulaciones habrá muchas entorno a Simone Biles, pero algo seguro es que se despide de una posible medalla olímpica -otra a su larga lista- y deja en el aire el dominio de los Estados Unidos.

La gimnasta estadounidense fue desde el calentamiento que las cosas no tenían buena pinta, pues en la mesa de salto de bóveda pareció que no le salió bien del todo su acrobacia y no completó el salto que tenía pensado, algo similar a lo que le sucedió en la competencia del fin de semana pasado.

Posterior a este salto, Biles se sentó junto a su entrenadora, Cecile Landi y la entrenadora atlética de las gimnastas estadounidenses y la plática duró poco, además de dejar un panorama poco alentador, pues Simone abandonó el recinto momentáneamente.

Y el terror -por lo menos para sus compañeras y fans de la gimnasia- se confirmó después, pues USA Gymnastics mencionaba: “Simone se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones“.

Adiós hegemonía por equipos de Estados Unidos y Simone Biles

Estados Unidos es una de las potencias mundiales en gimnasia -en realidad, en la mayor parte de los deportes- y comandados por Simone Biles, esperaban que Tokio 2020 fuera otra demostración de su poderío, peeeeeeeeeeeeeeeeeero no contaban con el “problema médico” de Biles.

Al inicio de la prueba por equipos, Estados Unidos quería sumar su cuarta medalla de oro consecutiva (desde Beijing 2008) y tenía toda la fe puesta en Simone Biles y todo el equipo de gimnasia, el resultado fue otro y perdió la presea dorada en Tokio 2020.

Todas las rachas son para romperse, pero Estados Unidos no esperaba que en Tokio 2020 sucediera. El Comité Olímpico Ruso fue quien les quitó la medalla dorada y los mandó a una plata -que no les viene mal, pero tenían presupuestado el oro-.