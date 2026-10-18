Lo que necesitas saber: Distintos grupos de jóvenes se manifestaron durante este fin de semana en varios países del continente europeo.

¡¿Qué está pasando?! Este fin de semana, cientos de jóvenes salieron a manifestarse en distintas ciudades del otro lado del charco.

Las protestas fueron en distintos países del viejo continente, como España, Italia, Portugal, Francia y hasta Albania. Por eso, aquí te decimos la razón de cada una de estas manifestaciones y qué es lo que exigen.

Foto: Captura de pantalla X @nanana365media

Salarios, precios y recortes: las protestas en Francia

Durante este fin de semana, se registraron diferentes movilizaciones en las que participaron varios estudiantes, trabajadores, sindicatos y simpatizantes del movimiento de los chalecos amarillos.

Pero cada uno de ellos exige diferentes cosas, todas llegan al mismo problema: el dinero cada vez alcanza para menos.

Las primeras protestas en el Hexágono comenzaron con los estudiantes que salieron a las calles para denunciar las carencias en el sector educativo, como lo son la falta de maestros, las malas condiciones de las instalaciones y la insuficiencia de recursos para atender sus necesidades.

Y después de eso, se sumaron diferentes sectores de la población, en los que piden mejores salarios y pensiones, precios más bajos y mayor protección en los servicios públicos.

Las manifestaciones en Italia

Otro de los países del viejo continente que durante el fin de semana tuvo distintas manifestaciones es “La bota”.

Las movilizaciones que han sacudido ciudades como Milán, Bolonia y Turín, son el reflejo del gran malestar de la población ante el alto costo de la vida, la inflación y la precaridad laboral.

El saldo preliminar de las protestas es de 50 personas detenidas, varios agentes lesionados y daños materiales en lugares emblemáticos.

¿El motivo? El descontento social generado por los altos precios, la inflación, y la percepción de que las políticas económicas del gobierno no responden a las necesidades de la población. La precariedad laboral y la preocupación por los recortes en el servicio público han sido temas recurrentes en las consignas de los manifestantes.

Jóvenes protestan contra la crisis de vivienda en Lisboa

Cientos de jóvenes acamparon en la Praça do Rossio, en Lisboa, para exigir alquileres más accesibles y denunciar las políticas del Gobierno de Luís Montenegro.

Los manifestantes acusan al Ejecutivo conservador de favorecer a los propietarios y al sector inmobiliario, mientras cada vez más personas tienen dificultades para independizarse.

Entre sus demandas están poner límites a los alquileres, retirar la nueva ley de arrendamiento y aumentar la vivienda pública para ofrecer opciones más asequibles.

Protestas en Albania exigen la renuncia de Edi Rama

Las protestas antigubernamentales en Tirana, Albania, cumplieron seis días con manifestantes que exigen la renuncia del primer ministro Edi Rama. Las movilizaciones denuncian la corrupción, las malas condiciones en las universidades y las elevadas cuotas de matrícula.

Pese a los reclamos, Rama descartó dejar el cargo y calificó las protestas como obra de una supuesta “mano externa”. Los enfrentamientos con la policía han dejado decenas de heridos y daños en edificios públicos.

España protesta contra los alquileres por las nubes y los desahucios

Cientos de personas acamparon en la Puerta del Sol, en Madrid, para exigir alquileres asequibles y leyes que protejan a los inquilinos.

La indignación creció tras el desahucio de María del Carmen Abascal, de 87 años, quien tuvo que abandonar la vivienda donde vivió durante siete décadas.

Los manifestantes también denuncian la especulación inmobiliaria y la falta de opciones de vivienda. La presión aumentó después de que el Parlamento rechazara medidas de emergencia para frenar los desahucios y contener los precios del alquiler.