No todas son buenas noticias para Pep Guardiola en el Manchester City. Sí, ficharon a Haaland y a Kalvin Phillips, pero una pieza clave está por irse del equipo y es Raheem Sterling.

Foto: Twitter (ManCityES)

Desde el mercado de fichajes de invierno ya se hablaba sobre la posible salida del jugador inglés. Juventus y Barcelona levantaron la mano, pero en aquel momento no se llegó a un acuerdo.

En este mercado de fichajes de verano previo a la temporada 2022-2023, parece que Raheem Sterling tendrá su salida del Manchester City con dirección a otro grande de la Premier League.

El Chelsea de Thomas Tuchel buscó a Raheem Sterling y al momento han acordado términos personales para el fichaje, así que, en los siguientes días se podría vestir de ‘Blues’.

Tanto el Manchester City como el Chelsea están por comenzar las giras de pretemporada, entonces, se busca que el fichaje Raheem Sterling quede antes de sus respectivos viajes.

Foto: Getty Images

¿Qué falta para que Raheem Sterling sea jugador del Chelsea?

Sí, el jugador y el Chelsea acordaron términos de personales, pero eso no quiere decir que veremos a Raheem Sterling siendo ‘Blue’ al 100% porque aún podría caerse el traspaso.

Aquí juega un rol importante el Manchester City, pues se tiene que poner de acuerdo en el dinero que aceptará por el jugador. De acuerdo con Transfermarkt, el valor de Raheem Sterling es de 70 millones de euros.

Peeeeeeeeeeeeeeeeero, el Chelsea no pagará tanto por el jugador, con información de The Sun, estaría ofertando 50 millones de euros para convencer al ManCity… a ver si acepta ese dinero porque dinero no le falta.

Foto: Getty Images

La salida de Sterling le abre la puerta a Jack Grealish

El Mancheser City se gastó un dineral para fichar a Jack Grealish la temporada pasada y al momento no ha sido redituable. No jugó tantos minutos como hubiera esperado y no se hizo con la titularidad.

Así que, con la salida de Raheem Sterling de los ‘Cityzens’, Jack Grealish tendría la banda izquierda para él, además de buscar que la inversión que hicieron por él valga la pena y el ManCity recuperar ese dinero gastado.

Foto: Getty Images