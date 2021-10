Prendan las veladoras: ¿Qué necesita Chivas para calificar al repechaje en la última jornada del Apertura 2021?

Las Chivas están al borde del fracaso en la Liga MX. La apuesta por dejar fuera a Víctor Manuel Vucetich después del triunfo contra Pachuca en la jornada nueve y darle el puesto a Marcelo Michel Leaño, no ha arrojado los resultados ni el estilo de juego deseado y el Rebaño se podría quedar fuera de la Fiesta Grande en la última jornada (así que preparen los memes).

La derrota contra Tigres dejó a Chivas con 19 puntos, cifra a la que pueden llegar Atlético de San Luis, Pachuca y Pumas, y los tres tienen un partido pendiente, por lo que en verdad el Rebaño está en un problemón.

Cuando Vucetich fue cesado, a pesar de tener cuatro juegos consecutivos sin derrota, Chivas sumaba 13 puntos. Con Leaño, Chivas ha sumado seis unidades en siete partidos, de modo que en lugar de escalar puestos en la tabla general, ha descendido dramáticamente y actualmente se ubica en el undécimo lugar.

¿Qué necesita Chivas para calificar al repechaje?

Con 19 puntos y sólo un partido por disputar, Chivas no depende de sí mismo y no tiene posibilidad alguna de instalarse en los puestos que dan acceso directo a los Cuartos de Final de la Liguilla.

El último partido de la temporada regular es contra Mazatlán, el viernes 5 de noviembre, en calidad de visitante y para mantener vivas las esperanzas de repechaje, Chivas tiene que ganar sí o sí.

¿Qué hay con los partidos pendientes?

Pero antes de ir a los juegos de la última jornada, los chivahermanos deben echarle un ojo a los juego de media semana y tomar en cuenta que la jornada 16 cierra con cinco equipos empatados en 20 unidades: Cruz Azul, Santos, Monterrey, Necaxa y Mazatlán.

Chivas debe fijarse especialmente en el choque entre Pachuca y San Luis, en el que requiere un empate para que ambos se mantengan debajo de Chivas, con 18 unidades. Si alguno gana, entonces llegará a 20 unidades y lo superarán en la tabla general.

En el Cruz Azul vs León le conviene un triunfo de los esmeraldas para mantener a La Máquina al alcance en la última fecha, y en el Pumas vs Santos, lo mejor que le puede pasar es un empate, ya que si ganan los felinos éstos también lo superarían en la tabla y si gana Santos, los laguneros ya serían inalcanzables para la última jornada.

-En el Pachuca vs San Luis le conviene un empate

-Cruz Azul vs León: hay más chance si gana León

-En el Pumas vs Santos reza por un empate

El panorama de Chivas para la jornada 17

Si gana ante Mazatlán

Llegaría a 22 puntos y tendría muchas opciones de calificar. De entrada, prácticamente eliminaría a Mazatlán y en lo que resta de la jornada 17, dependería de un triunfo del Toluca ante Puebla, triunfo del León ante Necaxa y hasta le iría al América para que le gane a Monterrey y a Cruz Azul para que derrote a Pumas.

De esta manera se abrirían hasta cuatro puertas para calificar con 22 puntos, independientemente de lo que suceda en los partidos pendientes. En resumen, las cosas quedarían así:

-Que Toluca le gane al Puebla

-Que León le gane a Necaxa

-Que América le gane a Monterrey

-Que Cruz Azul le gane a Pumas

Si empata contra Mazatlán

Aquí sí depende mucho de lo que suceda en los partido pendientes, pues llegaría a 20 unidades, así que necesitaría doble derrota de Pumas, que Pachuca pierda contra San Luis (por la diferencia de goles) y que no le gane a Xolos, y que Santos le gane a San Luis.

-Que Pachuca pierda contra San Luis y empate o pierda contra Xolos

-Victoria de Santos contra San Luis

-Doble derrota de Pumas (ante Santos y Cruz Azul)

Si pierde contra Mazatlán

Chivas estaría prácticamente eliminado con el simple hecho de que haya un ganador en el partido pendiente entre Pachuca y San Luis. Pero si éstos empatan hay esperanza si Tuzos y reboceros pierden en la jornada 17 y esto se combina con la doble derrota de Pumas.

-Empate entre Pachuca y San Luis (jornada pendiente)

-Derrota de Pumas (jornada pendiente)

-Derrota de Pachuca en la jornada 17

-Derrota de San Luis en la jornada 17

-Derrota de Pumas en la jornada 17