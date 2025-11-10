Lo que necesitas saber: A México solo le queda rezar para ser uno de los mejores terceros equipos entre todos los grupos.

Malas noticias para México. Tras perder ante Suiza en su último partido de la fase de grupos, el Tri quedó solo con tres puntos y aunque aún tiene una chance de poder avanzar en el Mundial Sub 17, la realidad es que está muy difícil.

México en el Mundial Sub 17 / Foto: MexSport

Mejor pierde ante Suiza y ya está casi eliminado…

Con Gilberto Mora la cosa hubiera sido otra... o tal vez no, pero lo que sí es seguro es que nuestro país perdió 3-1 ante Suiza, partido que desde el comienzo dominó por completo el equipo suizo.

Con la derrota del Tricolor, además de la victoria de Corea del Sur, así quedó el grupo de México en el Mundial Sub 17:

Suiza – 7 puntos

Corea del Sur – 7 puntos

México – 3 puntos

Costa de Marfil – 0 puntos

¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial Sub 17?

Una vez descartado la posibilidad del pase director, se confirmó que el Tri ya lanzó la moneda al aire y se encuentra en espera de suerte… pues ahora solo hay un escenario para poder avanzar en el Mundial Sub 17.

Ese es que mejor sea uno de los 8 mejores terceros puestos, pues en este torneo participan 48 selecciones y avanzan 32 a la siguiente fase: los 12 primeros lugares, los 12 segundos lugares y los 8 mejores tercer lugar.

México necesita que en los otros grupos no haya más de ocho selecciones que queden con más de tres puntos, algo que se ve muy complicado… pero todo se definirá este martes cuando se jueguen todos los partidos.