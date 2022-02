¿Qué necesita el Real Madrid para remontar al PSG y avanzar a cuartos de final de la Champions League?

¡Una locura! El PSG se puso en ventaja en la serie de octavos de final contra el Real Madrid y aunque quedan 90 minutos, la alegría en París es difícil de describir. Mbappé consiguió una valiosa anotación que el equipo buscó durante todo el juego ante un conjunto merengue que lució lejos de su mejor nivel y tendrá que apelar a una remontada para avanzar.

A partir de esta temporada, desaparece el criterio del gol de visitante para definir las series. Al no existir factores como la posición en la tabla de nuestra querida Liga MX, los partidos de Champions podrían alagarse a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y si es necesario, hasta las tandas de penales.

¿Qué necesita el Real Madrid para avanzar a cuartos de final?

El Parque de los Príncipes se convirtió en un manicomio con el gol de último minuto de Kylian Mbappé. Los rumores sobre el fichaje del francés con el Real Madrid siguen latentes, pero él mismo aseguró que lo daría todo por el equipo parisino antes de pensar en el futuro.

Si bien es cierto que el Real Madrid necesita ganar, no todos los resultados le sirven. La victoria por 1-0 o 2-1 provocaría que la serie se alargue a tiempos extra. Los merengues necesitan sacar ventaja de dos anotaciones en casa contra el PSG y de lo contrario quedarían eliminados.

La otra cara de la moneda luce bastante bien para Kylian Mbappé y compañía. Perder por un gol provocaría el alargue y cualquier empate les da el boleto a los cuartos de final de la Champions League. La vuelta se jugará el miércoles 9 de marzo.

¡Y CAYÓ EL GOL DE MBAPPÉ! ⚽💥 Kylian no dejó de insistir y en el último suspiro le dio el triunfo a los parisinos. 🇫🇷 @PSG_espanol 1-0 @realmadrid 🇪🇸

¿Y qué pasó con el Sporting de Lisboa vs Manchester City?

Después de los primeros 90 minutos entre el Sporting de Lisboa y el Manchester City, el equipo portugués necesita un verdadero milagro. Solo en la primera mitad de la ida cayó el 4-0 cortesía de Riyad Mahrez, Phil Foden y doblete de Bernardo Silva. Raheem Sterling se unió a la fiesta en el complemento y cargó una imponente losa sobre sus rivales.

La ventaja (o desventaja según la situación) es que el gol de visitante ya no tiene mayor peso. La goleada conseguida por los dirigidos por Pep Guardiola no pesará más por este factor, así que si el Sporting gana 5-0 tendremos alargue. Un 6-0 representaría el boleto; no obstante, el panorama luce bastante complicado porque el City podría conformarse con un empate.

Al igual que el Real Madrid vs PSG, la vuelta se jugará el miércoles 9 de marzo.