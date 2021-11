¿Quién es María José Alcalá, la primera mujer al frente del Comité Olímpico Mexicano?

Por primera vez en la historia, el deporte mexicano es dirigido por mujeres. Ana Gabriela Guevara fue nombrada como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en 2018 y tres años después se une María José Alcalá como la primera mujer al frente del Comité Olímpico Mexicano (COM), tras la salida de Carlos Padilla.

Padilla dejó oficialmente el cargo después de cumplir con dos ciclos y no presentar su reelección para un tercero y en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 dejó vacante el puesto para llevarse a cabo una votación para elegir a la sucesora.

La votación arrojó como ganadora a Alcalá, quien obtuvo un total de 87 votos, con los cuales prácticamente duplicó los 46 votos que recibió Norma Olivia González Guerrero.

.@maryjosealcala, primera mujer que dirigirá al COM

Lee más 👉 https://t.co/1uJUuwwjvp pic.twitter.com/c7wX7fIhFW — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) November 12, 2021

Maria José Alcalá y su paso por la política

María José Alcalá fue clavadista y asistió a cuatro Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000. Su mejor actuación olímpica fue en Barcelona, donde terminó en el sexto lugar.

Nació el 24 de diciembre de 1971 en la Ciudad de México y después de retirarse como atleta, incursionó en el mundo de la política, siempre ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como diputada local por el distrito XXV de Nezahualcóyotl, Estado de México, entre 2009 y 2012.

Buscó la candidatura a la presidencia municipal de Neza en 2012 por el PRI, sin embargo fue rechazada. En ese mismo año fue lanzada por el PRI y el Partido Verde Ecologista como candidata a diputada federal, pero cayó ante Valentín González Bautista, hoy miembro de Morena.

Tras esos dos descalabros fue electa en la División de Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo que desempeñó hasta el 2021, cuando al fin logró instalarse como disputada federal por el estado de Querétaro por la LXV legislatura por el Verde Ecologista, y ahí fungió como presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados.

Tras hacerse el anuncio de la salida de Carlos Padilla en el Comité Olímpico Mexicano, presentó su candidatura y es la primera mujer al frente del organismo, de modo que la delegación mexicana acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo el mando de dos mujeres: Ana Guevara y María José Alcalá.

Primera mujer al frente del COM

El Comité Olímpico Mexicano había sido presidido por 10 hombres, entre los que se destaca Mario Vázquez Raña por haber dirigido al organismo durante tres décadas.

“Siempre me he caracterizado por ser una persona honrada y comprometida, por eso he logrado en mi vida personal y deportiva destacarme con logros y siempre con transparencia. Yo siempre entregaré al Comité Olímpico Mexicano el tiempo suficiente y también entregaré a todos los miembros permanentes y a las federaciones nacionales el suficiente tiempo para cuando ellos me necesiten”, indicó Alcalá tras su nombramiento.

Alcalá estará acompañada en el Comité Olímpico Mexicano por Daniel Aceves y Jaime Cadaval como vicepresidentes. Mario García de la Torre será Secretario General y Martha Hernández Sánchez es Prosecretario.

Jorge Alfonso Peña Soberanis, Tesorero; Rosalío Alvarado del Ángel, Primer Vocal; Lilian Estrada Bautista, Segundo Vocal; Norma Baraldi Briseño Tercer Vocal: Miguel Cervantes Ledesma, Cuarto Vocal e Ismael Marcelo Hernández Uscanga, Vocal Deportista.