¿Quién es Rachael Blackmore, primera campeona de la carrera ecuestre más importante del Reino Unido?

¡Se rompen más barreras! El Grand National es la carrera de obstáculos ecuestre más importante del Reino Unido y tiene una nueva campeona: Rachael Blackmore, que de paso es la primera mujer en lograrlo.

Esta competencia abrió sus puertas a las mujeres en 1975, cuando se sancionó la ley sobre discriminación sexual. Ahora, la jockey pudo lucirse con su cuadrúpedo de nombre Minella Times.

🏆 History in the Grand National@rachaelblackmor becomes the first female rider to win the £750,000 Randox Grand National aboard Minella Times @AintreeRaces A 1-2 for @HenrydeBromhead too 👏 pic.twitter.com/RRIsIdKFjA — Racing TV (@RacingTV) April 10, 2021

Rachael Blackmore es una de las 4 mujeres que compitieron este año. Sin embargo, la primera que entró en competencia para el Grand National fue Charlotte Brew en 1977.

“No puedo creerlo, es increíble. Cuando saltamos el último obstáculo, le pedí un poco más a Minella y respondió. No me siento hombre ni mujer, ni siquiera me siento humana. Me siento increíble“, declaró la campeona sin haberse bajado del caballo.

El evento se llevó a cabo en medio del luto por la muerte del príncipe Felipe, así que se guardaron 2 minutos de silencio antes de que 40 caballos, con sus respectivos jinetes, corrieran 7 kilómetros con 30 obstáculos.

La historia de Rachael Blackmore

Nació en Killenaule, Irlanda, el 11 de julio de 1989. Su padre es productor de leche y su madre es maestra, pero ella no siguió ninguno de esos caminos: estudió veterinaria y obtuvo su título en Ciencias Equinas.

Los estudios siempre estuvieron compaginados con el deporte y, lógicamente, con los caballos. Rachael Blackmore compitió como aficionada, consiguió su primer triunfo el 10 de febrero de 2011 y en marzo de 2015 dio el salto a la profesionalización.

En 2019 salió victoriosa del Festival de Cheltenham, en el que también destacó en 2021. Con 31 años de edad, es una realidad como jinete y se llevó la edición 173 de la carrera más famosa del Reino Unido.

Ahora, puede presumir que cumplió con una hazaña de película: ‘National Velvet’ es un largometraje dirigido por Clarence Brown, protagonizado por Elizabeth Taylor, Mickey Rooney y Donald Crisp.

Taylor interpreta a Velvet Brown, una niña de 12 años que salva a un caballo de ser sacrificado y lo entrena. A pesar de los obstáculos (de la vida y en la pista), ella sueña con competir y ganar el Grand National.