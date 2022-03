Títulos e invicto: El espectacular arranque de temporada de Rafael Nadal en 2022

Solo mencionar a Rafael Nadal nos da a entender que hablamos de un deportista histórico. Cuando parecía que el final de su carrera estaba cerca, encontró fuerza de sobra para seguir y ahora presume un increíble arranque de temporada en 2022 con 16 victorias consecutivas. Esto puede alargarse y por ello, recordamos estos triunfos mientras el español juega en Indian Wells en busca de otro trofeo.

Melbourne, Australian Open y el GS número 21

Australia en 2022 representó uno de los mejores momentos en toda la carrera de Rafael Nadal. Todo comenzó en el torneo de Melbourne, en el que venció a Berankis, Ruusuvuori y Cressy para quedarse con el título. No obstante, el momento de la verdad era el Australian Open.

Sin Novak Djokovic y con la posibilidad de convertirse en el primer hombre en ganar 21 títulos de Grand Slam, Rafa logró lo que parecía imposible después de sus lesiones. En una final espectacular ante Daniil Medvedev que terminó 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 el manacorí se apuntó a la lista de candidatos al mejor tenista de la historia.

Antes de la final, Nadal superó a Giron, Hanfmann, Khachanov, Mannarino, Shapovalov y Berrettini.

Rafa Nadal brilló en el Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco recibió a la élite del deporte blanco a finales de febrero y Nadal aprovechó para mostrar su mejor nivel hasta quedar campeón. El español sumó cinco victorias más ante Denis Kudla, Stefan Kozlov, Tommy Paul, Daniil Medvedev y Cameron Norrie en la final.

Sin embargo, el Abierto Mexicano de tenis dejó mucho más que buen tenis. La euforia de la afición por Nadal se vio reflejada en historias, ropa, letreros y mucho más. Por supuesto, Sopitas.com estuvo en el nuevo complejo para llevarte la mejor cobertura. 🙂

Indian Wells y la incógnita sobre un nuevo título

El camino de Rafael Nadal en Indian Wells no comenzó como muchos esperaban. El partido contra Sebastian Korda se alargó y el español tuvo que remontar en el tercer set después de ir abajo por 5-2. Esto representó la victoria 16 en lo que va del año, pero el camino todavía es largo y él mismo reconoció que hay momentos en los que no confía en superarse de esta manera.

“Lo único que puedo decirte es que si la gente piensa que soy un creyente todo el rato que voy a remontar… no es verdad. No tengo esa increíble autoconfianza que cuando si estoy en 5-2 diga ‘Ok voy a darle la vuelta’. No. Pero en mi mente pienso que está muy difícil y que no quiero dejar de intentarlo“, declaró al terminar el juego.