Lo que necesitas saber:
Celtic clasificó a las semifinales de la Copa de Escocia
Un grupo de aficionados del Rangers, encapuchados, invadieron la cancha para tratar de agredir a aficionados del Celtic, una vez finalizado el partido de la Copa de Escocia, en el cual el equipo albiverde venció a los locales 4-2 en tanda de penales. El mexicano Julian Araujo arrancó como titular y jugó todo el partido.
El partido de los Cuartos de Final de la Copa de Escocia se disputó en el Ibrox Stadium, casa del Rangers, donde se firmó un 0-0 en tiempo regular y en tiempos extra, aunque a ambos equipos les anularon un gol en estos periodos. Al Celtic por un fuera de lugar y a Rangers por un gol con la mano.
El partido se definió en tanda de penales, la cual se llevó a cabo en la portería cercana a la cabecera de los aficionados radicales del Rangers. Pese a la presión, Celtic acertó sus cuatro disparos y Rangers erró dos de ellos y los visitantes certificaron el pase a semifinales.
Caos tras el Celtic vs Rangers
Tras la victoria, aficionados de Celtic saltaron a la cacha para festejar con los jugadores y cuerpo técnico, pero poco después cerca de una decena aficionados de Rangers ingresaron tímidamente, muchos de ellos encapuchados, y provocaron después el ingreso de más seguidores para agredir a los fans del Celtic.
Fueron cerca de seis minutos de caos hasta que la policía realizó un cerco para proteger a los visitantes y los seguidores del Rangers regresaron a sus lugares.
Asociación de Escocia investiga el caos en Ibrox
Tras los disturbios en Ibrox Stadium la Asociación Escocesa de Futbol inició una investigación, que involucra el ingreso a la cacha y las posteriores agresiones.
“La Asociación Escocesa de Futbol condena el comportamiento de los aficionados que entran al campo de juego. Se llevará a cabo una investigación de inmediato”.
"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"— Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026
Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM
Celtic y Rangers protagonizan una de las rivalidades más importantes y mediáticas del mundo. La filosofía de ambos equipos involucra política y religión, por lo cual sobran capítulos de enfrentamientos entre ambas aficiones.