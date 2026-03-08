Lo que necesitas saber: Celtic clasificó a las semifinales de la Copa de Escocia

Un grupo de aficionados del Rangers, encapuchados, invadieron la cancha para tratar de agredir a aficionados del Celtic, una vez finalizado el partido de la Copa de Escocia, en el cual el equipo albiverde venció a los locales 4-2 en tanda de penales. El mexicano Julian Araujo arrancó como titular y jugó todo el partido.

El partido de los Cuartos de Final de la Copa de Escocia se disputó en el Ibrox Stadium, casa del Rangers, donde se firmó un 0-0 en tiempo regular y en tiempos extra, aunque a ambos equipos les anularon un gol en estos periodos. Al Celtic por un fuera de lugar y a Rangers por un gol con la mano.

El partido se definió en tanda de penales, la cual se llevó a cabo en la portería cercana a la cabecera de los aficionados radicales del Rangers. Pese a la presión, Celtic acertó sus cuatro disparos y Rangers erró dos de ellos y los visitantes certificaron el pase a semifinales.

Caos tras el Celtic vs Rangers

Tras la victoria, aficionados de Celtic saltaron a la cacha para festejar con los jugadores y cuerpo técnico, pero poco después cerca de una decena aficionados de Rangers ingresaron tímidamente, muchos de ellos encapuchados, y provocaron después el ingreso de más seguidores para agredir a los fans del Celtic.

Fueron cerca de seis minutos de caos hasta que la policía realizó un cerco para proteger a los visitantes y los seguidores del Rangers regresaron a sus lugares.

Aficionados encapuchados del Rangers

Asociación de Escocia investiga el caos en Ibrox

Tras los disturbios en Ibrox Stadium la Asociación Escocesa de Futbol inició una investigación, que involucra el ingreso a la cacha y las posteriores agresiones.

“La Asociación Escocesa de Futbol condena el comportamiento de los aficionados que entran al campo de juego. Se llevará a cabo una investigación de inmediato”.

"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"



Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

Celtic y Rangers protagonizan una de las rivalidades más importantes y mediáticas del mundo. La filosofía de ambos equipos involucra política y religión, por lo cual sobran capítulos de enfrentamientos entre ambas aficiones.