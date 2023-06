La enorme diferencia entre la Liga MX varonil y femenil en el ranking mundial IFFHS

Con la novedad de que aunque Mikel Arriola pone a la Liga MX entre las cinco mejores del mundo, los equipos de este país andan muy lejos de la élite. Al menos para la IFFHS y su ranking de clubes a nivel mundial.

Mira tú, para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), Tigres es el equipo mejor ubicado en un enorme listado de clubes a nivel mundial. El problema es que los felinos ¡no entran ni en el Top 100!

Tigres es el mejor equipo mexicano en el ranking mundial de clubes de la IFFHS / Foto: Getty

Los mejores equipos del mundo según el ranking de clubes de la IFFHS

De acuerdo con el ranking publicado este 13 de junio, Real Madrid sigue en la cima del mundo, seguido por Manchester City, campeón de Europa. Hasta ahí todo bien; pero todo cambia cuando vemos que el tercer lugar es Flamengo de Brasil (¿?) y el cuarto sitio es el Benfica (¿¿¿???). Inter de Milán completa el Top 5.

Porto y Napoli quedaron arriba del Bayern Múnich (aunque no lo creas), y a su vez, todos ellos fueron superados en el ranking de la IFFHS por Manchester United y Al Ahly de Egipto (¡khe khéeeeeeeee!).

El Top 10 del ranking mundial de clubes de la IFFHS

Manchester City y Real Madrid dominan el ranking de la IFFHS / Foto: Getty

¿Dónde se ubicaron los equipos mexicanos en el ranking de clubes de la IFFHS?

Regresando a la Liga MX, lo dicho, Tigres es el mejor de todos… pero quedó hasta el lugar 103 del planeta (ascendió 16 lugares pues el año pasado fue 119). Los siguientes en aparecer en el Top 200 son León (hasta el lugar 147), Monterrey (149), Pachuca y América (ambos empatados en el lugar 172 junto a un equipo noruego).

De ahí nos vamos hasta el puesto 210 con Toluca y al 262 con Chivas. Y ya, el resto de los equipos de la Liga MX no aparecen en el Top 300 del ranking mundial de clubes de la IFFHS. Sólo 7 equipos de la Liga MX están entre los mejores 300 del mundo según este ranking, en el cual Alajuelense de Costa Rica es el mejor equipo de la Concacaf.

Equipo Lugar Tigres 103 León 147 Monterrey 149 Pachuca 172 América 172 Toluca 210 Chivas 262 Los equipos mexicanos que aparecen en el ranking mundial de clubes de la IFFHS

Tigres no entra ni en el Top 100 del ranking de clubes de la IFFHS /Foto: Getty

La Liga MX Femenil está mucho mejor posicionada

A diferencia de la Liga MX Varonil, la Femenil quedó mucho mejor parada en el ranking mundial de clubes de la IFFHS. La lista de equipos femeninos (publicada el 6 de junio), pone a seis equipos de la Liga MX Femenil en el Top 100 y 13 en total en el Top 200.

Rayadas ocupa nada menos que el puesto 29; Tigres el 31, América el 35, Chivas es 44, Pachuca en el 64 y Tijuana, 84. Atlas, Pumas, Toluca, Juárez, Cruz Azul, León y San Luis son los restantes.

Equipo Lugar Monterrey 29 Tigres 31 América 35 Chivas 44 Pachuca 64 Tijuana 84 Atlas 114 Pumas 117 Toluca 117 Juárez 122 Cruz Azul 135 León 169 San Luis 197 Los equipos mexicanos femeniles que aparecen en el ranking mundial de clubes de la IFFHS

Ojo, no se trata de comparar el nivel de uno y otro, pues sería injusto. A nivel mundial muchos países siguen sin una liga femenil profesional y eso inevitablemente facilita que más clubes femeninos tengan presencia. El objetivo es resaltar lo bien que lo está haciendo la Liga MX Femenil y que Mikel Arriola exagera un poco al poner a la Liga MX como Top mundial.

La Liga MX Femenil está mejor posicionada en el ranking de IFFHS / Foto: Getty

¿Pero cómo se arma el ranking mundial de la IFFHS?

Este ranking se elabora a partir de la suma de puntos al estilo del ranking FIFA (que por acá te explicamos también cómo se elabora). Esos puntos se acumularon entre el 1 de junio del 2022 y el 31 de mayo de 2023. Es importante mencionarlo porque la final de la Champions se jugó el 10 de junio, osea que la victoria del Manchester City se reflejará hasta el siguiente año.

Se premia mucho la constancia: aunque la Champions League de Europa tiene más peso que la de África, Al Ahly ha dominado esa competencia y por eso no baja del ranking ante otros europeos. Y muy importante, sólo se suman puntos por los resultados de los partidos (victoria, empate o derrota), no diferencia de goles o si hubo o no penales.

“Se consideran los partidos oficiales de competición que juegan los equipos… se tiene en cuenta todos estos partidos y luego se pondera la puntuación. Ya luego es más importante ganar un partido de Libertadores que uno de campeonato nacional (por ejemplo), así se suman las puntuaciones y sale el listado”, explicó hace un par de años José del Olmo, miembro de la IFFHS, a Gol Caracol.