Wolverhampton anuncia el regreso de Raúl Jiménez a entrenamientos completos: “Usará casco toda su carrera”

Raúl Jiménez puede volver a entrenar por completo. Después de casi seis meses, el delantero mexicano está cerca de jugar con el Wolverhampton, después de recibir el alta médica deportiva, la cual le permitirá realizar entrenamientos al cien por ciento, es decir, recibió luz verde para volver a realizar ejercicios para rematar el balón con la cabeza, aunque tendrá que hacerlo con una especie de casco.

A través de un comunicado, el equipo de la Premier League informó el regreso del delantero mexicano, después de completar de manera satisfactoria el proceso de rehabilitación precompetitivo, incluso había entrenado a la par del equipo, aunque sin realizar contacto de balón con la cabeza.

“La fractura de cráneo ahora se ha curado bien; usará un casco protector para cubrir el área de la lesión ósea durante el resto de su carrera, pero se considera lo suficientemente fuerte como para que vuelva a jugar con esta protección”, indicó el club en un comunicado con declaraciones del médico del club, Matt Perry.

El futbolista se sometió a estudios médicos el martes 18 de mayo y los especialistas neurológicos aprobaron el regreso de Jiménez, aunque por ahora no está en condiciones de competir en cancha, por lo tanto su su regreso a las competencias aún debe esperar, al menos al mes de julio.

“Ha recibido la autorización para comenzar estas actividades y está físicamente tan en forma, fuerte y ágil como siempre. La rehabilitación adicional basada en partidos comenzará en julio y será estrictamente controlada al principio. Esto respeta el hecho de que aunque su recuperación parece ser total hay un gran paso del entrenamiento a la competición”, indica el comunicado.

