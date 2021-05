¿Qué significa el llamado de Raúl Jiménez a la Selección Mexicana para la Concacaf Nations League?

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, contará con Raúl Jiménez dentro del grupo para encarar la parte final de la Concacaf Nations League

, así como un par de juegos amistosos en Estados Unidos, pese a que el delantero aún no participa con el Wolverhampton en la Premier League, después del fuerte golpe en la cabeza que requirió cirugía.

El ‘Tata’ Martino formará un grupo de hasta 31 jugadores, en el que no se encuentran elementos como Javier ‘Chicharito’ Hernández ni Santiago Ormeño, pero sí con Jiménez, quien estaría apunto de recibir el alta médica para retomar sus actividades al cien por ciento como futbolista.

El delantero de los Wolves entrena casi al parejo del grupo en el equipo inglés, pero no cuenta con la autorización médica para rematar con la cabeza y como medida de preventiva usa una protección en la cabeza.

Jiménez está por recibir el alta médica

De acuerdo con Récord, Raúl Jiménez recibirá el alta médica en los próximos días, por lo que podría ver actividad en el juego de las últimas dos jornadas, ya sea el 19 de mayo contra Everton, o el 23 de mayo contra Manchester United. Cabe recordar que el técnico de los Wolves aclaró que el mexicano no podría ser convocado con la Selección Mexicana si antes no jugaba con su club.

En caso de no tener actividad en la Premier League, Wolverhampton habría dado autorización para que su jugador pueda integrarse a la Selección Mexicana y tener sus primeros minutos después de la cirugía con el Tri.

De esta manera, el delantero viajaría a Dallas, Texas, para encontrarse ahí con el resto de jugadores del Tri, previo al partido contra Islandia, el 29 de mayo (el día de la final de la Champions). Cabe recordar que Jiménez ya estuvo en una concentración del Tri en Europa, aunque no formó parte de la lista de Martino, sino que se integró para convivir con el grupo y salir de alguna manera de su rutina en Inglaterra.

¿Cuándo jugaría Raúl Jiménez con México?

La Selección Mexicana comenzará a concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento a partir del 19 de mayo con los jugadores que ya no estén en competencia en sus respectivos equipos y el día 24 viajarán a Dallas.

El 29 de mayo enfrentará a Islandia, duelo para el cual Jiménez ya estaría con el grupo, por lo que podría tener actividad durante algunos minutos, de lo contrario su regreso con el Tri podría suceder el 3 de junio, en las semifinales de la Concacaf Nations League, contra Costa Rica.

El 6 de junio México jugaría la final o el partido por el tercer lugar y cerraría su gira por Estados Unidos con el amistoso frente a Honduras.

Los juegos del Tri

29 de mayo: México vs Islandia a las 19:30 (Amistoso)

3 de junio: México vs Costa Rica a las 21:00 horas (Nations League)

6 de junio: México vs rival (Nations League)

12 de junio: México vs Honduras 18:30 horas (Amistoso)