El PSG anda moviendo cielo, mar y tierra para encontrar a un nuevo DT para el proyecto deportivo del equipo. Porque algo tienen seguro en el conjunto parisino, y es que ya no quieren a Mauricio Pochettino.

Después de una terrible temporada en la que se volvieron a quedar sin Champions League, la dirigencia del PSG comenzó a trabajar en el “nuevo proyecto deportivo“.

Foto: Getty Images

La renovación de Kylian Mbappé fue un salvavidas para todo el proyecto del PSG, pero Mauricio Pochettino ya no entra en planes, por lo que ya están buscando reemplazo.

Antonio Conte sonó, pero fue sólo un rumor, pero Zinedine Zidane sí es uno de los deseos de todas las cabezas fuertes en el PSG. Desafortunadamente, el interés no es mutuo.

Aunque Zinedine Zidane no les hizo el feo del todo, sí aplicó la de ‘Horita no, joven muchas gracias’. Pues no descartó dirigir al PSG, sólo que no en el futuro cercano.

Foto: Getty Images

La razón del desaire de Zinedine Zidane al PSG

Zinedine Zidane tiene un objetivo claro para su carrera como director técnico y por el momento, el PSG no entra en planes. En información de RMC Sport, revelaron el plan que tiene ‘Zizou’.

Básicamente tiene sus ojos puestos en la Selección de Francia, pero tendrá que esperarse a que termine el Mundial de Qatar 2022 y a ver si Didier Deschamps decide o no continuar.

Pero, el objetivo de Zidane está claro y es que quiere dirigir al combinado nacional, en el que él brilló y con creces. Así que, ya saben equipos interesados en el DT… ni lo intenten.

Foto: Getty images