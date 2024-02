Lo que necesitas saber: En Juegos Olímpicos no son permitidas, aunque eso no significa que sucedan

El Hockey es uno de los deportes más emocionantes del mundo, aunque un poco incomprendido. No tiene la base de fans del futbol, pero tiene grandes atractivos para el espectáculo y peleas a puño limpio.

Una medida muy criticada por los que no son tan aficionados al Hockey, pero que para algunos jugadores de este deporte resulta un alivio en pleno partido… siempre y cuando, no termines siendo el que pierde.

¿Por qué son permitidas las peleas en el Hockey? Bueno, la respuesta es una incógnita, porque la NHL no tiene una razón clara para permitirlas, pero lo hace; eso sí, con algunas reglas de por medio.

Pelea entre los Rangers y Capitals – Foto: Getty Images

¿Cuáles son las reglas para poder pelear en el Hockey de NHL?

La NHL es la liga más importante del Hockey a nivel mundial, aunque el deporte es bastante practicado en Europa y Canadá –además de México-, y básicamente nos centramos en su libro de reglas para la explicación.

Lo que dice la regla 56 sobre las peleas

Tenemos que aclarar que para la NHL hay tres situaciones claves para una pelea en su liga. El “altercado”, “instigador” y el “agresor”, que a continuación explicamos a detalle:

Comenzamos con el altercado, que es una situación que involucra a dos jugadores como mínimo y uno de ellos debe de ser penalizado. El “instigador” de un altercado será sancionado con una penalización leve por instigación, una pena mayor por pelea y una falta de conducta de diez minutos.

Un instigador se le denomina al jugador que por sus acciones demuestre algún criterio como quitarse los guantes, lanzar el primer golpe, tomar una postura amenazante, instigación verbal o alguna retribución obvia por un incidente anterior.

La otra situación para un jugador es la de “agresor”, que se denomina como el atleta que continúa lanzando golpes a un rival en posición indefensa o queriendo causar lesiones.

Puck utilizado en el Hockey – Foto: Getty Images

Vamos con las reglas y sanciones para una pelea

Empezamos con las reglas para las peleas de Hockey. Primero, el juego se detiene con los silbatazos del árbitro, los jugadores que no participan regresan al banquillo.

Los jugadores deben de quitarse el casco para los trancazos y ahí comienza el toma y daca, que termina cuando algún participante cae al hielo y cada uno se va con su golpe.

Después, como ya mencionamos, de cajón los participantes de una pelea en la NHL reciben cinco minutos de castigo en la congeladora; esto para comenzar.

Jugador sancionado en la NHL – Foto: Getty Images

Los instigadores en los últimos cinco minutos de partido o tiempo extra son sancionados con 10 minutos y un partido de suspensión, además, la duración de la suspensión se duplica.

Peeeeeeeeero, la cosa no queda ahí porque el entrenador del jugador sancionado deberá pagar una multa de 10 mil dólares y también se duplica por cada altercado posterior.

Si algún jugador llega a ser considerado por la NHL como instigador en una tercera ocasión en la temporada regular, se irá suspendido para los dos siguientes encuentros.

Cuatro veces como instigador o agresor en la campaña, es la misma cantidad de juego suspendido. Si ya eres frecuente en estos castigo y lo cometes por quinta vez, la sanción es de seis juegos.

Otro aspectos importantes en las peleas de Hockey, es que ningún jugador se puede quitar su playera de juego porque incumpliría reglas de uniforme y esas son otras sanciones.

Árbitro llevando a un jugador a un sancionado – Foto: Getty Images

¿Las peleas de Hockey se permiten en Juegos Olímpicos?

Acá la NHL ya no mete ni las manitas porque en los Juegos Olímpico ellos ya no se encargan de organizar el torneo y la que se encarga de penalizar y ver todo lo reglamentario es la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Técnicamente no se puede tener peleas de Hockey en torneos regulados por la FIH, aunque tampoco las prohiben. Aunque, los participantes son penalizados en consecuencia y podrán ser expulsados ​​del juego.

Son reglas un tanto similares, pero que en Juegos Olímpicos no son tan bien vistas como en la NHL, aunque eso no quiere decir que no sucedan y algunas son muy recordadas.

