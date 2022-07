Para muchos aficionados de los emparrillados, Kyler Murray es uno de esos QB’s que tiene un potencial como para poder ser el mejor mariscal de la liga, pero unos cuantos más, es simplemente un buen jugador y poco más.

Afortunadamente para Kyler Murray, su equipo, los Cardinals, tienen mucha expectativa sobre él. Además de que confían en el QB, le dieron una extensión de contrato millonaria.

Hace unos cuantos días, los Cardinals convirtieron a Kyler Murray en el segundo jugador mejor pagado de la NFL. De acuerdo con Josh Weinfuss de ESPN, el QB recibiría 46.1 millones de dólares anuales.

Foto: Getty Images

Esta increíble cifra es la segunda más alta de la NFL, pero no la más, porque esa pertenece a Aaron Rodgers, que también es QB y juega para los Packers, y recibe 50.3 millones al año.

Pero regresando al nada despreciable contrato de Kyler Murray, en total por el contrato recibirá 230.5 millones de dólares, ahí pobremente para un mariscal de campo que es “criticado” por algunos.

Foto: Getty Images

Los Cardinals incluyeron una extraña cláusula en el contrato de Kyler Murray

Arizona confía plenamente en Kyler Murray, la respuesta es sí y sin dudarlo, porque si tuvieran dudas sobre el potencial que tiene su QB, pos no le habrían dado la millonada que le dieron.

¿Dudan de su profesionalismo? Tampoco, porque Kyler Murray ha demostrado en su paso por la NFL, que tiene todas las armas para llevar a los Cardinals de vuelta a un Super Bowl y hasta ganarlo.

Entonces, ¿de qué va la cláusula que pusieron los Cardinals? Pues tiene que ver con la preparación de su QB y de estudiar independientemente los juegos de futbol americano.

De acuerdo con Ian Rapoport, el contrato del QB tiene una cláusula en la que el mariscal requiere cuatro horas de “estudio independiente” por semana de juego.

Foto: Getty Images

¿Por qué los Cardinals le ponen esta cláusula a su QB?

Todos los jugadores de la NFL tienen en conjunto horas de estudios de videos, esto para mejorar lo que hicieron bien o mal en el emparrillado, pero Kyler Murray tendrá unas horitas extras.

¿Por qué? Pues es bien sabido y declarado por él mismo, que estas horas de estudio del juego realmente no son tan importantes para él. Así lo dijo en entrevista para NY Times hace unos años.

“Creo que fui bendecido con las habilidades cognitivas para salir y verlo antes de que suceda. No soy uno de esos tipos que se van a sentar ahí y matarse viendo una película. No me siento allí durante 24 horas y analizo este equipo y ese equipo y miro cada juego porque, en mi cabeza, veo mucho“, dijo Kyler Murray.

Así que, aunque no le guste y casi como planas de castigo, tendrá que tener estas horas de estudio si es que quiere recibir toda la millonada que firmó.

Foto: Getty Images