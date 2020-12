El mundo del automovilismo en México vive un día de fiesta, Sergio Pérez firmó con la escudería Red Bull para la siguiente temporada de Formula 1. El anuncio se dio a las 8 de la mañana de este viernes y ‘Checo’ se convertirá en compañero de Max Verstappen.

“El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo y sé que estoy aquí (escudería Red Bull) para rendir“, fueron las primeras declaraciones de ‘Checo’ tras unirse a su nuevo equipo de Formula 1. Christian Horner añadió sobre el piloto mexicano: “Nos tomamos el tiempo para evaluar sus actuaciones y datos relevantes, llegamos a la conclusión de que Sergio es el piloto ideal para que acompañe a Max (Verstappen) para 2021“.

Christian on @SChecoPerez joining the Team for 2021 👊 #HolaCheco 🇲🇽 More here 👉 https://t.co/tbZ5WajmQC pic.twitter.com/XkR8IJM7cd

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020