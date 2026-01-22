Lo que necesitas saber: Una asociación acusó al club por superar en 150 ocasiones los niveles de ruido permitidos y poner en riesgo la salud de las y los vecinos

Real Madrid está en medio de la polémica y no importa cuándo leas esto. Pero qué crees, ahora no es por los cientos de penales que le marcan o las sospechas de que el arbitraje le ayuda, sino por contaminación acústica (espera… ¡¿qué?!).

¿Cómo que Real Madrid iría a juicio por contaminación acústica?

Oh sí, una jueza anda investigando al Real Madrid por el ruido que hacen los conciertos que se ofrecen en el Estadio Santiago Bernabéu. Según informa El Mundo, la magistrada Mónica Aguirre ve “indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos” en contra del medio ambiente.

Pero para ser precisos, el proceso no es estrictamente hablando contra el club, aunque sí va por ahí. La jueza procesó a José Ángel Sánchez, director General de la institución, y a la empresa del club encargada de la explotación del Bernabéu, Real Madrid Estadio S.L.U.

“En un auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Mónica Aguirre ha acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, y afirma que ‘hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos’, concretamente delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica“, señala el medio antes citado.

¿Por qué acusan al Real Madrid de contaminación acústica?

Todo esto se remonta a septiembre de 2024, cuando la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB) presentó una querella contra el ruido excesivo que hacen los conciertos en el estadio del Real Madrid.

Han señalado a eventos como La Velada del Año, organizada por Ibai, así como conciertos de Manuel Carrasco, Karol G, Duki y Taylor Swift. Los acusaron por 18 conciertos en total celebrados entre abril y septiembre de ese año.

Dicha asociación presentó como prueba 150 mediciones de ruido donde se superaron los niveles establecidos “poniendo en riesgo la salud de las y los vecinos“; y cabe mencionar que el Ayuntamiento de Madrid multó ya en un par de ocasiones al club por eso con sanciones de entre 16 mil y 48 mil euros.

Pero ahora la cosa cambia, pues el asunto podría llegar a juicio porque la jueza dio 10 días a partir del 15 de enero, ya sea para que se solicite un juicio oral, o para que se ponga fin al proceso judicial.

“(El Real Madrid) ha puesto a disposición de los promotores, mediante precio, el estadio Santiago Bernabéu para la realización en él de una actividad que, por sí misma, genera un ruido considerable, a sabiendas de que la instalación carecía del más mínimo aislamiento acústico preciso para evitar la contaminación del entorno del estadio y una afectación a los derechos de sus vecinos, con grave peligro para su salud”, señala la denuncia.

¿El Santiago Bernabéu se quedará sin conciertos?

No es el único problema que enfrenta el Santiago Bernabéu, pues apenas hace unos meses también se suspendieron obras para la construcción de dos estacionamientos subterráneos y un túnel de acceso, precisamente por las afectaciones a los vecinos. El estadio está en el mero corazón de la ciudad, rodeado de calles concurridas y edificios, por eso el problema.

No podemos afirmar que el Santiago Bernabéu no volverá a ser sede de algún concierto, pero ese es el objetivo que se busca con la denuncia.

Lo más probable es que todo termine en un acuerdo con la asociación denunciante para poder celebrar conciertos a cierto nivel de ruido, o al menos así lo espera Inma Sanz, portavoz del Gobierno municipal, pues las autoridades consideran al estadio del Real Madrid como “un espacio extraordinariamente relevante para la ciudad”.