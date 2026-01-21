Lo que necesitas saber: Desde octubre del 2025, Taylor Swift fue nominada para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en la Clase del 2026.

Atención mis queridas ‘Swifties’, está noticia les va a gustar mucho. Taylor Swift fue elegida para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en la Clase 2026. Ya era hora ¿No?

Y es que ‘Tay’ ha escrito, ella sola, más de 65 canciones. Nadie puede negar que es una gran compositora, ya que varios de sus temas también los han grabado otros artistas.

Deben saber que la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama no será pública, aunque seguramente tendremos muchas fotos de ella.

Taylor Swift durante el Eras Tour / Fotografía @taylorswift13

Taylor Swift ingresa al Salón de la Fama de los Compositores

Seguro recuerdan, como buenas ‘Swifties’ que son, que en octubre del 2025, Taylor estuvo en la lista de nominados para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores como parte de la Clase 2026. Bueno, pues se convirtió en una de las elegidas para unirse al salón. Aunque no fue la única, también Gene Simmons de KISS, Kenny Loggins y Alanis Morissette, entre otros, lograron ingresar.

“Los íconos musicales Walter Afanasieff; Terry Britten y Graham Lyle; Paul Stanley y Gene Simmons de KISS; Kenny Loggins; Alanis Morissette; Christopher “Tricky” Stewart; y Taylor Swift se convertirán en los últimos inducidos al Salón de la Fama de los Compositores en la Gala de Inducción y Premios de 2026 de la organización. A estos legendarios compositores se les atribuyen megaéxitos como “All I Want For Christmas Is You”, “Hand In My Pocket”, “Rock and Roll All Nite”, “What’s Love Got To Do With It”, “Footloose”, “Single Ladies” y “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“.

Imagen songhall.org

De acuerdo con sitio del Salón de la Fama, las canciones clave dentro del catálogo de Taylor Swift que la llevaron a convertirse en una de sus integrantes son las siguientes:

All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Blank Space

Anti-Hero

Love Story

The Last Great American Dynasty

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores expresó: “El cartel de este año no solo presenta canciones icónicas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones“.

¿Cuándo será la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores?

La ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores se realizará el jueves 11 de junio del 2026 en el Hotel Marriot Marquis en Nueva York, Estados Unidos, peeero será un evento privado.