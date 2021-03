¿Quién es Rebecca Welch, la primera árbitra central en la Football League Two?

Es imposible negar que vivimos años muy importantes para las mujeres en el arbitraje. Ahora, la inglesa Rebecca Welch se convertirá en la primera árbitra que participe en los torneos varoniles la English Football League.

Este sistema que regula la Segunda, Tercera y Cuarta División de Inglaterra. Antes de la Footbal League Two, se encuentran la League One y la EFL Championship, que son el camino para llegar a la Premier League.

History made!

Advertisement



Congratulations to referee Rebecca Welch, who’s received her first EFL appointment! #EFL https://t.co/DmGIqMQd7q

— EFL (@EFL) March 30, 2021