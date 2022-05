Paren las prensas porque Kendrick Lamar volvió con un nuevo disco y es que después de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, sólo nos quedamos picados de lo que podría venir en su música.

‘Mr. Morale & the Big Steppers‘ llegó a las plataformas digitales y Kendrick Lamar no decepcionó con ninguna de sus canciones, pero hay una canción en específico que tiene a muchos pensando en Kyrie Irving.

Foto: Getty Images

Sí, la súper estrella de la NBA y los Nets de Brooklyn. Pues gracias al basquetbolista, Kendrick Lamar nos regaló una reflexión sobre la vacunación contra el COVID-19.

“Seen a Christian say the vaccine mark of the beast. Then he caught COVID and prayed to Pfizer for relief. Then I caught COVID and started to question Kyrie“, haciendo referencia al jugador de los Nets en la canción ‘Savior’.

Básicamente la traducción es la siguiente: “Vi a un cristiano decir la marca de la vacuna de la bestia. Luego se contagió de COVID y oró a Pfizer para que lo aliviara. Luego me contagié de COVID y comencé a cuestionar a Kyrie“, dice la canción.

Foto: Getty Images

Kendrick Lamar sobre Kyrie Irving y su postura antivacunación

Para nadie es un secreto la postura antivacunación contra COVID-19 de Kyrie Irving. De hecho, el basquetbolista se ha perdido varios juegos en esta temporada por ese tema y ni hablar del dinero que ha perdido.

Al momento, Kyrie Irving sigue sin tener ninguna dosis de la vacuna contra el COVID, por lo que ha sido bastante criticado por aficionados, medios de comunicación y hasta indirectamente por Kendrick Lamar.

Pero lejos de molestarlo, Kyrie Irving tomó las cosas muy a la ligera y hasta ayudó a promocionar el disco de Kendrick Lamar en redes sociales y durante un en vivo de Twitch dijo: “No estoy enojado. No soy indiferente. Sólo estoy agradecido“.

Foto: Getty Images