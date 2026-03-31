Lo que necesitas saber: México jugará ante su rival europeo el 24 de junio en el Estadio Banorte

México ya conoce a su último rival en el fase de grupos del Mundial. La Selección Mexicana jugará contra República Checa el 24 de junio en el Estadio Banorte después de ganarle a Dinamarca en la Final de la Ruta D en el repechaje de la UEFA, que se fue penales.

El partido entre checos y daneses se disputó en Praga, la capital de República Checa y tuvo un montón de drama, y es que empataron 1-1 en tiempo regular y 2-2 en tiempos extra, por lo cual el ganador se definió en penales, en los cuales Dinamarca falló tres de sus cuatro disparos y cayó 3-1.

República Checa va al grupo de México en el Mundial

República Checa se una oficialmente como integrante del Grupo A en el Mundial del 2026, y abrirá su participación contra Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara, el 11 de junio, a las 20:00 horas.

Después jugará frente a Sudáfrica, en Atlanta, Estados Unidos, el 18 de junio, a las 10:00 de la mañana.

El 24 de junio enfrentará a México en el Estadio Banorte, en Ciudad de México, a las 19:00 horas.

Los goles del República Checa vs Dinamarca

1-0: El gol de República Checa cayó apenas a los tres minutos, en un tiro de esquina y un rebote que cazó Pavel Sulc, jugador del Olympique de Lyon que empaló la bola de primera intención y la colgó imposible para el portero danés.

GOAL! Czech 1-0 Denmark (Pavel Sulc) pic.twitter.com/kRK6VWM2z6 — DaKingLamar Sports Hub (@dakinglamar007) March 31, 2026



1-1: Dinamarca empató a los 72 minutos, en el cobró de un tiro libre, en el cual Joachim Andersen anticipó la salida del portero checo y le ganó el balón con un cabezazo, al cual solo le tuvo que dar dirección de arco.



2-1: A los 100 minutos Ladislav Krejčí, jugador del Wolverhampton, le devolvió la ventaja a la República Checa en un jugada rocosa, en la cual el balón quedó sin dueño dentro del área tras una serie de rebotes, pero el futbolista de 26 años encontró un espacio para liquidar las aspiraciones de Dinamarca.

República Checa 2-1 Dinamarca | Play-Offs UEFA



EN TIEMPO EXTRA LADISLAV KREJCI ESTÁ CONSIGUIENDO LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL



VENÍA DE VESTIRSE DE HÉROE ANTE IRLANDA Y AHORA REPITA ANTE DINAMARCA… CRUCIAL pic.twitter.com/4bbHFqEiBs — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 31, 2026

2-2: Dinamarca empató el juego a los 111 minutos con un cabezazo de Kasper Hogh, quien entró de cambió y apenas en su segundo partido con la selección danesa marcó su primer gol.

República Checa volverá a un Mundial después de 20 años. Su última participación fue en Alemania 2006, cuando los checos fueron eliminados en fase de grupos. En esa fase jugaron contra Italia –posterior Campeón del Mundo–, Ghana y Estados Unidos.

Historial México vs República Checa

México y República Checa se han enfrentado una vez en Copas del Mundo y fue en Chile 1962, cuando el Tricolor logró su primera victoria en la historia de los Mundiales, 3-1.