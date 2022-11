Llegó el momento de ponerse serios con el Grupo C de Qatar 2022, porque está para comerse las uñas auténticamente. Polonia triunfó sobre Arabia Saudita, apretando todo lo demás que pueda suceder entre Argentina y México.

Polonia tuvo una figura, aunque impensada, no se descartaba que lo fuera y no, no es Robert Lewandowski, que por fin se quitó la mala racha goleadora en Mundiales.

Piotr Zielinski no sólo es uno de los mediocampistas más talentosos de todo el futbol con el Napoli, demostró que con Polonia, también se puede echar el equipo al hombro.

Foto: Getty Images

Inició por la banda derecha, pero la mecánica de lo impensado -como diría el periodista, Horacio Pagani-, hizo que se cambiara de bandas por momentos para encontrar la mejor solución al ataque.

Arabia Saudita no fue el mismo equipo de aquellos 10 minutos trepidantes contra Argentina, de hecho, sí jugó bien colectivamente, pero les faltó esa sed de querer definir y sin duda, alguna el penal fallado, los mató anímicamente.

Foto: Getty Images

¿Cómo estuvo el partido?

En una Copa del Mundo, tienes tres partidos para demostrar que tienes lo suficiente como equipo para seguir avanzando entre rondas, esto se complica si tuviste algún descalabro en el debut.

Polonia tenía que bailar con la más fea, incluso antes de arrancar Qatar 2022, porque definía su posible clasificación ante Argentina -calificada la ‘Albiceleste’ o no-, por eso, tras empatar con México… salió en modo cazador.

Foto: Getty Images

Arabia Saudita llegó con un envión anímico, por lo que se convirtió en los primeros minutos en un choque de fuerzas. Polonia sacó la mayor ventaja de eso con el gol de Zielinski, mientras que Salem Al Dawsari no pudo meter su penal.

En el segundo tiempo, Polonia salió con muchas más ganas que Arabia y se notó, porque lo superó muchas veces, pero no logró concretar, -hasta ese momento- porque dos de los intentos fueron a los palos.

Pero tuvo que llegar un error de un defensa de Arabia Saudita, que perdió el balón ante la presión de Lewandowski. Le robó la esférica y definió para hacer su primer gol en Copas del Mundo.

Foto: Getty Images

El gol de Arabia Saudita vs Polonia

1-0: Piotr Zielinski (39’)

2-0: Robert Lewandowski (82’)

Posiblemente Robert Lewandowski no tenga el mejor registro goleador en Copas del Mundo, pero sí se sacrifica mucho por su equipo y no le importa quitarse el egoísmo para asistir.

Así fue contra Arabia, el delantero del Barcelona se quitó a un defensor y se quedó cerca de la línea de meta y retrasó con ventaja para que Piotr Zielinski sacara un disparo que se fue al fondo de la red.

El segundo gol, fue osotototote de la defensa de Arabia, que sucumbió ante la presión de Lewandowski y les quitó el balón para hacer el único tanto de su trayectoria en Mundiales… toda Polonia celebra.

Foto: Getty Images