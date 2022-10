Fueron dos los partidos destacados de la jornada, uno de cada conferencia y en la semana 6 de la NFL presentaba una lucha por la cima entre Cowboys e Eagles y el Bills vs Chiefs.

Vamos primero con la conferencia Americana, porque el Estadio Arrowhead vio al mejor jugador de la NFL salir victorioso del campo y no, no fue el local Patrick Mahomes.

Josh Allen demostró que tiene la suficiente calidad para comandar a sus Bills al Super Bowl. Saltó, literal, para lograr sus objetivos contra los Chiefs, un rival bastante complicado.

Foto: Getty Images

En el otro frente, la división Este de la conferencia Nacional estaba en juego. Cooper Rush buscaba seguir siendo ese factor sorpresa para quitarle el invicto a los Eagles.

Peeeeeeeeeero, Jalen Hurts y los Eagles dieron ese golpe de calidad con el que hicieron ver muy gacho a los Cooper Rush y lo bajaron de su nube en la semana 6 de NFL.

Foto: Getty Images

Lo mejor de la semana 6 de NFL

¿Quién detiene a los Giants?

No se puede negar que el redactor de esta nota -y ferviente aficionado a los Giants- está volado con el inicio del equipo de Nueva York y no es para menos, pues al inicio de la temporada, posiblemente se podrían esperar cinco victorias en toda la campaña, pero no en la semana 6.

Así que, es una grata sorpresa y una llena de ilusión, pero totalmente sustentada en el buen funcionamiento de los Yayants y también, un poquito de suerte que siempre ayuda.

Fue el resultado rompe quiniela de la semana 6 de NFL, pues los Ravens no habían lucido tan dominantes, pero el factor Lamar Jackson es uno de esos que siempre pesa, pero cometió dos errores cuando buscaba la remontada y el perímetro de los Giants lo interceptaron y la línea defensiva le provocó un balón suelto.

Aaron Rodgers y la pesadilla que vivió en la semana 6 de NFL

Desafortunadamente para Aaron Rodgers, sus fans y los aficionados de los Packers, las cosas no están saliendo de nada en esta temporada 2022.

Fecha tras fecha, Aaron Rodgers lo intenta con los Packers, pero en cada jornada sigue cometiendo errores o sus jugadores tampoco ayudan a salir del bache en el que están.

Se dice que la canción más escuchada en la playlist de Aaron Rodgers es la de ‘No hay nada más difícil que vivir sin ti’ y que va dedicada a Davante Adams, porque le ha costado mucho la pérdida del receptor.

Además, de que el padre tiempo no pasa en vano, ya no es aquel jovenzuelo que podía ser casi un kamikaze para los Packers, esos tiempos pasaron y Rodgers no ve la luz ni en esta semana 6 y posiblemente tampoco en las jornadas venideras.

¿Tom Brady en el peor inicio de su carrera?

Claro que se habían generado muchas expectativas en torno a la última temporada de Tom Brady en la NFL -o eso se espera-, peeeeeero, jamás se pensó que el GOAT batallaría tanto.

Muchos de los jugadores que fueron campeones con los Buccaneers, ya no están y esa baja de calidad le está pesando a Tom Brady, que, tampoco se ve tan enfocado dentro del terreno de juego y es más que entendible, pues está enfrentando la batalla más dura… la separación con su esposa.

Steelers aprovechó todas y cada una de sus oportunidades en la semana 6 de NFL y sacó la victoria ante unos Buccaneers de capa caída. Eso sí, la calidad de Brady sigue intacta, porque saca cada chispazo, que sólo él puede hacer, pero ya no está siendo suficiente.

Vikings quiere ser el mejor de la conferencia Nacional y lo demostró en la semana 6 de NFL

Se sabía que los Vikings tenía un equipazo, pero les costaba dar ese salto de calidad en los partidos importantes, pues eso ya no está sucediendo en la temporada 2022.

¿Cuerpo de receptores? Tienen uno de los mejores ¿Pack de corredores? Increíbles los dos ¿Defensiva? sin duda una que da resultados ¿Un QB de élite? Ese punto falla un poquito, pero Kirk Cousins está jugando cuidadosamente y haciendo lo que debe de hacer.

Sí, en la semana 6 de NFL agarraron a unos mallugados Dolphins, pero incluso hasta para ganar un partido en la liga, tienes que hacer méritos suficientes y ellos los hicieron.

Ya son cinco victorias en la temporada, lograron la quinta en la semana 6 de NFL y están sólo una atrás del mejor equipo de la Nacional, los Eagles.

Todos los resultados de la semana 6 de NFL

Equipo Resultado Equipo Commanders 12-7 Bears 49ers 14-28 Falcons Patriots 38-15 Browns Jets 27-10 Packers Jaguars 27-34 Colts Vikings 24-16 Dolphins Bengals 30-26 Saints Ravens 20-24 Giants Buccaneers 18-20 Steelers Panthers 10-24 Rams Cardinals 9-19 Seahawks Bills 24-20 Chiefs Cowboys 17-26 Eagles Broncos vs Chargers

Que pasen los memes de la semana

Fotos: Especial