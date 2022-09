En el mundo del deporte hay muchas rivalidades individuales que son verdaderamente legendarias. Las más famosa es la de Messi vs Cristiano en el futbol, pero ahora toca el turno del tenis y para eso no hay de otra: Roger Federer vs Rafael Nadal se lleva todos los reflectores.

De acuerdo, otros tenistas como Novak Djokovic y Andy Murray hicieron que no todos los títulos se quedaran entre ellos, pero los partidazos que ofrecían Su Majestad y Rafa no tienen comparación.

Foto: Getty

El mensaje de Rafael Nadal para despedir a Roger Federer

Era impensable, por ello, que el español no dedicara unas palabras al suizo ahora que anunció su retiro como profesional. Roger Federer colgara la raqueta después de disputar la Laver Cup precisamente junto a Nadal, Djokovic y Murray como parte del equipo de Europa.

Rafael Nadal publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la noticia de que Roger Federer se retira del tenis. Y pues sí, el español no pudo elegir palabras más emotivas para despedirse de su mayor rival como profesional.

Foto: Getty

“Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día no hubiera llegado nunca. .. es un día triste para mí personalmente y para los deportistas de todo el mundo”.

Aún los veremos juntos en la Laver Cup

Nadal no dudó en agradecer todos los años de intensa competencia que se aventaron, lo cual calificó como un privilegio. Aunque eso sí, está feliz de que aún podrán compartir moementos en la canchas en la Laver Cup, y más allá de éstas como los amigos que son.

“Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años con vosotros, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Tendremos muchos más momentos que compartir juntos en el futuro, todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos”.

Roger Federer se despide del tenis después de ganar 20 títulos de Grand Slam. El último fue el Australian Open en 2018, aunque también lo ganó en 2004, 2006, 2007, 2010 y 2017. Su torneo “favorito” fue Wimbledon, pues se lo llevó en 8 ocasiones (2003, 2004, 2005. 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017). Sólo ganó un Roland Garros, en 2009, y fue campeón del US Open 5 veces (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). ¡Leyenda!