No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, así que, el reloj de arena está por terminar y las barras por caer entre los freestylers que estarán en la Red Bull Batalla México 2022.

No sea pelea poco, básicamente un lugar en la Red Bull Batalla Internacional -lo que vendría siendo como un Mundial de futbol-, por lo que, la competencia estará cruda entre todos y cada uno de los MC’s.

Foto: Sopitas.com

Poco más de 24 horas antes del evento, todos los participantes en la Red Bull Batalla México 2022 ofrecieron una ronda de respuestas para la prensa sobre lo que se espera este 2 de julio.

Esta Red Bull Batalla estará marcada por varios temas relevantes. El primero, el adiós confirmado de dos MC’s en estas batallas nacionales, o sea, que no los veremos más en este tipo de batallas nacionales.

RC ya había mencionado que esta sería su última competencia de Red Bull Batalla México, y es que no es corta la trayectoria del MC, desde 2013 ha estado en todas y cada una de las ediciones.

Skiper, es otro de los que se hará a un lado de esta competencia de Red Bull Batalla, pero eso no significa que dejará de competir, pues buscará ganar esta edición e ir a otra Internacional.

Foto: Especial/Skiper

El adiós de Skiper y RC de Red Bull Batalla

Uno de los más buscados por la prensa fue Skiper, porque además de ser el vigente campeón, también es uno de los referentes del freestyle en Monterrey, sede de la Red Bull Batalla México 2022.

Peeeeeeero, aunque es el actual campeón defensor y busca el bicampeonato, sentenció que este 2022 sería su última edición de Red Bull Batalla México para darle oportunidad a la sangre nueva.

Será una Red Bull Batalla México 2022 de choque generacional, pues son varios los MC’s que ya tienen experiencia en varias ediciones y son varios que están debutando en este tipo de competencias.

La cosa es, que Skiper no es el único que se retira de esta competencia nacional, RC también hará lo propio y ya tiene a Azuky para pasarle la antorcha de la nueva sangre del freestyle mexicano.

Foto: Especial

Azuky, la nueva figura del freestyle mexicano

Las miradas están centradas en Azuky, desde que se volvió viral en agosto del 2021, la carrera en el freestyle para la joven mexicana ha ido en ascenso, aunque parece que no tiene techo.

Aún es adolescente, tiene 17 años, pero ya está tirando barras pesadas contra freestylers que tienes más de 10 años de experiencia en la escena… y no se achica ante nada ni nadie.

“A veces nosotras nos sentimos con muchas trabas, precisamente porque en mi regional eran puros hombres, pero creo que tienes que dar cuenta de que eso no tiene nada que ver porque el hecho de ser mujer no es ninguna discapacidad como lo usan en varios recursos. No seguir alimentando esa inseguridad en las competencias de que si es puro cabrón, pues ni modo a darle en la madre a puro cabrón“.