¡Nos queda el bronce! Revive los penales con los que México cayó contra Brasil

La medalla de oro ya tiene a su primer contendiente, hasta la tanda de penales tuvimos que llegar para poder definir que Brasil vayan a la final del torneo olímpico. El héroe desde los 11 pasos fue Santos, mientras que el rol verdugo le tocó a México que no estuvo certero desde los 11 pasos.

Un partido luchado fue el que vimos desde el primer tiempo, ambos con la necesidad de llegar al área rival y es que una medalla de oro es algo que todas las selecciones quieren y más cuando hablamos que el partido tiene a los últimos 2 campeones olímpicos.

De ida y vuelta fue la mayor parte del partido, aunque sin arriesgar de más en cuanto a desubicar la zona defensiva, ambas selecciones tuvieron sus llegadas a portería, pero Paco Memo se vio sólido bajo los 3 palos en las llegadas que tuvo Brasil.

Para el segundo tiempo, Jaime Lozano necesitaba un factor desequilibrante para poder desacomodar la defensa carioca, mientras Claudinho era ese jugador que intentaba una jugada y el desborde, el ‘Jimmy’ hizo lo propio al meter a Diego Lainez al minuto 60.

Desafortunadamente para México, la selección de Brasil controló el partido y la posesión, dejando a la Selección Mexicana sin tantas oportunidades como quisiera y gracias a ese control el segundo tiempo bajó en intensidad por lo que se perdió gran parte del juego en mediocampo sin muchas oportunidades de ambos.

Richarlison tuvo la llegada más importante y es que nos puso los pelos de punta a todos, un cabezazo certero cruzado que Ochoa sólo vio pasar sin poder hacer nada, se fue al poste más lejano del arco y afortunadamente no entró y sólo se quedó en una aproximación que nos hizo sudar.

Tiempo extra México vs Brasil

Si en los 90 minutos de tiempo regular ambas selecciones no quisieron arriesgar de más, mucho menos en la instancia del alargue. Un primer tiempo cansino fue el que pudimos ver, con un poco más de insistencia brasileña y algunos ataques mexicanos que no pasaron a más.

No fue muy diferentes en el segundo tiempo extra, aunque Brasil comenzó a buscar más, pues sabía que los penales no eran lo más conveniente, pero afortunadamente para México, no encontraron el camino para abrir el marcador y finiquitar el partido.

Penales

México

Eduardo Aguirre

Johan Vásquez

Carlos Rodríguez

Brasil

Dani Alves

Gabriel Martinelli

Bruno Guimaraes

Reinier