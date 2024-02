Lo que necesitas saber: Larrix es el primer campeón de la FMS Internacional

México y específicamente la CDMX, se están acostumbrando a tener los mejores eventos de freestyle. Ya lo vimos con la Red Bull Internacional y también le tocó a la FMS Internacional.

Lo que viene siendo la Champions League del freestyle, tuvo su evento en el Pepsi Center y se abarrotó en su totalidad para disfrutar de los mejores MC’s del mundo -solo falta Aczino-.

Y después de muchas barras, mucho flow, punchlines increíbles, un entrañable recuerdo a Majestic, Larrix se llevó la FMS Internacional a sus vitrinas personales por primera vez.

Larrix es el nuevo campeón de FMS Internacional – Foto: Captura de pantalla

Lo que no rifó

Tenemos que empezar con cosas que no rifaron, porque aunque son poquitas, vale la pena mencionarlas. Primero, el sonido en la transmisión, porque varios micrófonos no funcionaron para Mnak y Mecha en el cypher.

Estos problemas con los micros son recurrentes, sin importar el país o sede de algún evento de Urban Rooster. Segundo, los mexas brillaron por su ausencia.

Lobo Estepario se fue temprano, en la primera batalla contra Marithea y es que, el MC campeón de FMS México, era el único nacido en nuestro país que estaba en el evento.

Chang representaba a la liga mexicana de freestyle, pero tampoco pudo hacer un papel tan brillante porque se fue en la ronda de cuartos de final al perder contra Larrix.

Chang y Lobo Estepario no pudieron poner el nombre de México en alto durante la FMS Internacional – Foto: X (@fmsmex)

Lo chido de la FMS Internacional

No vamos a negar que el público se rifó en su máxima expresión, aunque eso ya no es noticia. Se habló mucho de un posible localismo, pero al no haber mexicanos, pues eso se eliminó.

Así que, no hubo pretexto para que el público rugiera a cada barra y apoyara a los mejores MC’s que demostraron ser la élite del freestyle en la FMS Internacional.

Hablando de los mejores MC’s, tenemos que poner en una vitrina el nivel de todos y cada uno de ellos. Desde los enfrentamientos, cada cruce fue entre pesos pesados, lo que auguraba un torneazo.

Otro de los aspectos más importantes de esta FMS Internacional fueron las sorpresas que nos regalaron Larrix, Marithea y El Menor, que eliminaron a peces gordos.

La copa de la FMS Internacional – Foto: X (@urbanroosters)

Los rimones de la FMS Internacional

Marithea la rompió desde la primera batalla y en la ronda de imágenes, le tocó una como de un robot. Tanto Lobo Estepario como la colombiana lo llevaron al terreno de los Transformers y Mari estuvo cerca de parar la batalla.

"Puede que estés en tu PRIME pero no me pareces ÓPTIMO" ?



La Mari pegando fuerte en #FMSInternacional pic.twitter.com/8r8jG8NjAA — FMS Colombia ?? (@fmscolombia_) February 25, 2024

Ya no sorprende que Nitro de una nivelazo en las internacionales y contra Mecha utilizó un corte de DJ Sonicko para hacer referencia a apagar la mecha contra el Mechita argentino.

¡ASÍ APAGO LA MECHA! ?



Minuto de respuesta de Nitro frente a Mecha ⚔️#FMSinternacional pic.twitter.com/cFKWxoyO0F — Urban Roosters (@urbanroosters) February 25, 2024

¿Cómo derrotar a una leyenda como Valles-T? El Menor dio unas clases de skills, de métricas, de analogías y de todos los recursos a su alcance para acabar con el robot.

MINUTAZO A PURAS SKILLS DE EL MENOR ?#FMSInternacional pic.twitter.com/VP0lc460lY — Urban Roosters (@urbanroosters) February 25, 2024

Puede que Chang haya representado a la FMS México, pero Cacha le demostró que es más mexicano que cualquier otro MC en la FMS Internacional.

El Menor siguió con su increíble FMS Internacional y después de que despidió a Valles-T, se encargó de Mechita con otro minutazo para deleite de los fans en CDMX.

"EL GRITO DE LA VÍCTIMA ES EL SILENCIO DEL CULPABLE" ?#fmsinternacional pic.twitter.com/Yx1S2EK3YP — Urban Roosters (@urbanroosters) February 25, 2024

Chuty es el vigente campeón, pero enfrentar a Lokillo siempre es un problema por su ingenio y a llamado “dios” le clavaron un rimón, cortesía del trovador colombiano.

Y la noche de El Menor no terminó ahí, porque después venció contundentemente a Marithea con rimas recordando a Eminem y su película 8 Mile.

"SOY EL EMINEM DE CHILE, PORQUE TE ESTOY GANANDO FRENTE A 8 MILES" ?#FMSInternacional pic.twitter.com/B8SQDUALZd — Urban Roosters (@urbanroosters) February 25, 2024

Larrix aplicó una de las grandes del freestyle en Internacionales es la de “llegue como reserva” y de paso, le tiró a Chuty sobre las repetidas de las que se le ha acusado.

"¿SE LO IMAGINAN EN EL GIMNASIO A ESTE PETE? 1 REPE, 2 REPE, 3 REPE, MÁS REPE" ?#fmsinternacional pic.twitter.com/Pvn4LTiIaE — Urban Roosters (@urbanroosters) February 25, 2024

Y que tal la de ganarle a dios, pues Larrix se la supo con una rima sobre Aczino que hizo que le cambiara la cara a Chuty, mientras la gente celebraba.

¿Por qué ganó Larrix? Sencillo, por barras como la que le dijo a El Menor sobre los gladiadores, simplemente disfruten de la locura que hizo el argentino.

La copa se fue para Argentina – Foto: Captura de pantalla

