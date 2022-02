Para el café y la limpieza: Así trabajan los robots en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022

¿Cocinar, lavar o preparar café? Todo esto es cosa del pasado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, ya que los robots desempeñan un rol muy importante en las tareas de la villa olímpica. Una situación tan simple como prepararse una bebida para empezar el día es una auténtica revolución y te vamos a contar la razón.

Los organizadores siempre pensaron en que la tecnología sería una de las protagonistas durante la justa. Prueba de ello fue la elección de Bing Dwen Dwen como la mascota de Beijing 2022, pues se trata de un tierno oso panda que representa la calidez de los chinos y la proyección tecnológica a futuro.

Sin embargo, Beijing 2022 da un paso más grande al incorporar a los robots al día a día de atletas, entrenadores e incluso periodistas. La pandemia de COVID-19 provocó que los Juegos Olímpicos de Invierno se realicen en una burbuja y el objetivo principal es reducir la interacción humana para también evitar contagios.

Como ya mencionábamos, la burbuja de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 obliga a que los involucrados en su realización cumplan con estrictos protocolos y estos van acompañados de los robots. Estos ya son una sensación en redes sociales gracias a que, sobre todo los periodistas, se han encargado de compartir cómo funcionan en redes sociales.

Por ejemplo, la cafetería que utilizan los corresponsales cuenta con un techo muy particular que permite observar la elaboración y entrega de la comida. ¿Te acuerdas del ordenado sistema de puertas en Monsters Inc.? Pues algo similar ocurre acá, con mucha organización se lleva a cabo la preparación de los alimentos, que por cierto bajan para encontrarse con su dueño.

Food prepared and delivered by robots at the #Beijing2022 Media Center cafeteria. 🤖🍲 pic.twitter.com/IJdLRtsZ6B

Pero eso no es todo. Hay otros robots especializados en cierto tipo de comida, así que si alguien en Beijing 2022 prefiere las hamburguesas o las papas fritas, puede encontrar a un par de amigos que a eso se dedican exclusivamente.

No sporting action yet in Beijing, so here’s a robot putting my burger together #beijing2022 #covidmeasures pic.twitter.com/jDQr4WylkM

¿Por qué no? Los reporteros también se encuentran con estos amiguitos en los elevadores. Algunos reciben el mismo trato que cualquier ser humano que pase por su zona, ya que incluso se les realizan pruebas de coronavirus para detectar contagios. Otros entregan comida en modo room service, por lo que ellos sí tienen contacto con atletas y demás visitantes.

This little fella joined me in the lift this morning but was a bit unsure which floor to get out on! #bbcolympics #Beijing2022 pic.twitter.com/uijjzfzySV

— Anna Thompson (@BBCAnnaT) February 5, 2022