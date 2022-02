Rodolfo Dickson: De las playas de Puerto Vallarta a competir en Juegos Olímpicos de Invierno

Hay historias en el deporte que son dignas de uno de los mejores guiones de Hollywood y esta parece una de ellas. Rodolfo Dickson representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que será su segunda participación en la justa.

Rodolfo nació en México y creció en Canadá, incluso con la oportunidad de representar al país de la hoja de maple. Pero él se siente mexicano, a la distancia se dice enamorado de las enchiladas y de lo que significa portar la bandera mexicana en sus uniformes.

La adopción que cambió la vida de Rodolfo Dickson

Rodolfo Dickson nació en Puerto Vallarta, Jalisco; un lugar alejado de la nieve, cercano a las playas y al calor que no permite la práctica de los deportes de invierno. Hablamos de un atleta que compite en el esquí alpino de Juegos Olímpicos, por lo que resulta interesante conocer cómo cambió de clima y ambiente de forma tan radical.

AP cuenta que Rodolfo en realidad quedó huérfano cuando tenía 9 meses de edad y originalmente llevaba el nombre de Jesús de Dios. Pero su vida cambió cuando una pareja canadiense visitó el orfanato que fue su hogar durante casi 48 meses; lo que comenzó como unas vacaciones en el paraíso mexicano provocó un ‘click’ con el pequeño y comenzaron los trámites para adoptarlo.

Este proceso no fue nada sencillo y terminó cuando el pequeño ya tenía 3 años. Una nueva familia, un país diferente y un clima opuesto eran solo algunos de los factores de adaptación en su entorno y tampoco representó algo fácil. El hoy esquiador compartió que tenía dificultades para hablar y lo atribuye a que tenía que aprender el inglés desde cero, pues en ese momento solo conocía el español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R U D Y D I C K S O N, OLY (@rodolforobertodickson)

Ya como adulto domina el inglés, no recuerda a sus padres y claramente tuvo todas las facilidades para competir con Canadá; sin embargo, Rodolfo Dickson se inclinó por el verde, blanco y rojo: “Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos“.

Rodolfo Dickson habló anteriormente sobre el peso del tema económico en su preparación y reveló que su madre es quien se hace cargo de ello. El objetivo ahora es que pueda superar el lugar 48 que obtuvo hace cuatro años en PyeonChang 2018.