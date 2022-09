Roger Federer se prepara para disputar su último torneo como profesional antes de decirle adiós definitivamente al tenis. El suizo de 41 años de edad, adelantó su retiro el jueves 15 de septiembre y aseguró que la Laver Cup, de Londres, sería su última competencia.

¿Federer es duda para la Laver Cup?

Sin embargo, Pierre Paganini, el preparador físico de Federer, pidió no dar por hecho la participación del suizo, quien decidirá de último momento si en realidad puede jugar o no, ya que suele hacer un esfuerzo mayor en rutinas que no le exigen tanto físicamente.

“Esta será probablemente una decisión de último momento. Ha practicado a un nivel para determinar exactamente si jugar es una buena idea o no”, dijo.

Getty Images

Federer ya está en Londres

Aunque se espera que Federer esté sobre la cancha en el torneo que se realiza del 23 al 25 de septiembre, indicó que la recuperación no ha arrojado los resultados esperados tras le operación de rodilla, de modo que su rendimiento no es el mismo. En los últimos tres meses, el suizo ha entrenado con limitaciones que lo obligan a hacer esfuerzos mayores. De cualquier manera, el suizo ya está en la sede del torneo.

“Desde julio, cuando comenzó a combinar los diferentes elementos del entrenamiento, se ha dado cuenta de que tiene que hacer más y más desvíos y hacer un esfuerzo extra“, mencionó Paganini.

Getty Images

¿Qué hay de la Laver Cup?

La Laver Cup es un torneo en equipos que en 2023 celebrará por quita ocasión. Se disputa entre un combinado conformado por jugadores europeos y jugadores del resto del mundo.

Federer lidera el equipo europeo que buscará su quinto título consecutivo.

Equipo de Europa Equipo resto del mundo Casper Ruud Tylor Fritz Rafael Nadal Felix Auger Stefanos Tsitsipas Diego Schwartzman Novak Djokovic Alex de Minaur Roger Federer Jack Sock Andy Murray Tommy Paul Matteo Berretini Por confirmar*