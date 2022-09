¿Qué dices cuando no hay palabras? Roger Federer se despidió del tenis en la Laver Cup, aunque con una derrota, pero acompañado por Rafael Nadal. El español rompió en llanto con la despedida de su amigo, rival y colega, así que la emoción se reflejó en cada persona que asistió a la O2 Arena.

El mismo Roger Federer se emocionó hasta las lágrimas, esas que le vimos cuando ganó cada uno de sus 20 títulos de Grand Slam. ‘Su Majestad’ nunca se guardó nada y a través de su sentir, nos transmitió un amor al tenis que no se irá jamás.

Foto: Getty Images

Al terminar su último partido como tenista profesional, Federer dio un emotivo discurso en el que agradeció a todos los que lo apoyaron. Además, recordó que nunca se imaginó crear un legado tan grande en el tenis, pues solo era un chico que quería divertirse.

“Superaremos esto de alguna manera, ¿no? Fue un día increíble, le dije a los chicos que estoy feliz, no triste. Es genial estar aquí. Disfruté esto una vez más, no se sintió el estrés con los chicos y todos los que estuvieron aquí. No podría estar más feliz… Gracias.

“Es increíble. No me quería sentir solo ahí afuera. Decir adiós así me hizo sentir que formo parte de un equipo. Se siente como una celebración para mí y es exactamente como quería que sucediera, así que gracias. No se suponía que pasaría así. Solo estaba feliz por jugar tenis y pasar tiempo con mis amigos. Ha sido un viaje perfecto, lo haría nuevamente“.

Foto: Getty Images

El llanto de Nadal y el agradecimiento de Federer a Mirka Vavrinec

Cuando se trata de amor, hay que pensar en Roger Federer y Mirka Vavrinec. La pareja siempre se acompañó en la cancha y fuera de ella, así que su nombre no podía faltar en la lista de largos agradecimientos.

“Todos están aquí con mi familia. Me divertí mucho en los últimos años. Mis hijos y mi esposa que siempre me ha apoyado… Ella se detuvo hace mucho, pero me ayudó a seguir jugando y es increíble, así que gracias. No estaría aquí sin mis papás, gracias a los dos. Hay mucha gente para agradecer, pero esto ha sido increíble“, finalizó Federer.

Foto: Getty Images

Pero si hubo alguien que se robó los reflectores, definitivamente fue Rafael Nadal, con un llanto sincero para despedir a una leyenda.

Roger Federer y Rafa Nadal, llorando uno al lado del otro.



Qué imagen. #ThankYouRoger pic.twitter.com/wSzhMDeiC2 — Mati (@matiasm_02) September 23, 2022