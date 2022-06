Ryan García se está haciendo de un nombre en el boxeo y no le ha ido tan mal, porque es uno de los jóvenes que mayor proyección tiene. ‘Canelo’ Álvarez desde hace algunos años entrenó con él en Golden Boy Promotions.

Oscar de la Hoya, fue quien junto a estos dos talentos mexicanos en los entrenamientos y durante esos entrenamientos algo le tuvo que aprender al ‘Canelo’ Álvarez.

Foto: Getty Images

Tras la salida de ‘Canelo’ Álvarez de Golden Boy Promotion y el chismecito que se armó con de la Hoya, Saúl formó el llamado Canelo Team junto a su entrenador Eddy Reynoso.

Boxeadores como Ryan García y Andy Ruiz ha sido algunos de los que han podido estar junto a ‘Canelo’ Álvarez y Eddy Reynoso en los campamentos para sus peleas.

Peeeeeeeero, no todo es miel sobre hojuelas, porque Ryan García se fue del famoso Canelo Team porque en sus palabras no le prestaban la atención necesaria y la relación con el ‘Canelo’ y Eddy Reynoso, no quedó de la mejor manera.

Foto: Desde el ring

Las palabras de Ryan García sobre la pelea GGG vs ‘Canelo’ Álvarez

Pues la cosa está así, ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará a Gennady Golovkin una vez más. Será la tercera edición de estos enfrentamientos en donde el récord favorece al mexicano con un empate y una victoria.

Y con la pelea ya pactada, muchos peleadores han dado sus pronósticos sobre quién se llevará la victoria y Ryan García también ya dio su veredicto… pero, parece que no favorece al ‘Canelo’ Álvarez.

En entrevista para DAZN, Ryan García aplicó un “no me ayudes compadre” con su predicción: “Siento que quien pierda esa pelea tendrá que retirarse con seguridad. Siento que creo que GGG va a tener una pelea increíble de alguna manera, de alguna manera. Obviamente, está Canelo, pero tengo la sensación de que GGG tendrá la actuación de su vida. Voy a decir GGG“.

Foto: Getty Images