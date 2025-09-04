Lo que necesitas saber:
Ambos clubes pueden apelar las sanciones en un plazo de 7 días a partir de este 4 de septiembre.
Independiente no seguirá jugando la Copa Sudamericana luego de la violencia que aterró al mundo entero en el partido contra la U de Chile. La Comisión Disciplinaria ya hizo oficial la sanción para el club argentino.
Descalifican a Independiente de la Sudamericana por violencia contra U de Chile
Este 4 de septiembre se dio a conocer la resolución de la Comisión Disciplinaria de Conmebol y las sanciones resultan bastante duras, aunque por ahí no se entiende por qué mantener a la U de Chile en el torneo.
Independiente queda fuera de la Copa Sudamericana, lo que clasifica automáticamente a la U de Chile a cuartos de final. Bien por expulsar a uno, pero quizá el equipo chileno también merecía quedar fuera porque su afición igual agredió a los locales. No lo decimos como justificación a los de casa, ojo.
Pero bueno, sin tanto rodeo, estas son las sanciones para Independiente:
- Descalificación de la Copa Sudamericana 2025
- Jugar a puerta cerrada sus próximos 7 partidos como local en torneos de Conmebol
- No poder contar con afición propia en sus próximos 7 partidos como visitante en torneos de Conmebol
- Dos multas que suman un total de 250 mil dólares
U de Chile no se va en blanco y también recibe castigo
Lo dicho, la U de Chile continuará jugando la Copa Sudamericana, pero tendrán que hacerlo a puerta cerrada cuando sean locales, y sin su afición cuando sean visitantes.
A continuación las sanciones para el club chileno:
- Jugar a puerta cerrada sus próximos 7 partidos como local en torneos de Conmebol
- No poder contar con afición propia en sus próximos 7 partidos como visitante en torneos de Conmebol
- Dos multas que suman un total de 270 mil dólares
Además de eso, tanto Independiente como U de Chile deberán salir a su próximo partido con una manta que lleve la leyenda “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA”, mensaje que también deben postear en sus redes sociales.
Eso sí, ambos clubes pueden apelar las sanciones en un plazo de 7 días a partir de este 4 de septiembre.