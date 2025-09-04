Lo que necesitas saber: Ambos clubes pueden apelar las sanciones en un plazo de 7 días a partir de este 4 de septiembre.

Independiente no seguirá jugando la Copa Sudamericana luego de la violencia que aterró al mundo entero en el partido contra la U de Chile. La Comisión Disciplinaria ya hizo oficial la sanción para el club argentino.

Fotografía @udechile

Descalifican a Independiente de la Sudamericana por violencia contra U de Chile

Este 4 de septiembre se dio a conocer la resolución de la Comisión Disciplinaria de Conmebol y las sanciones resultan bastante duras, aunque por ahí no se entiende por qué mantener a la U de Chile en el torneo.

Independiente queda fuera de la Copa Sudamericana, lo que clasifica automáticamente a la U de Chile a cuartos de final. Bien por expulsar a uno, pero quizá el equipo chileno también merecía quedar fuera porque su afición igual agredió a los locales. No lo decimos como justificación a los de casa, ojo.

Pero bueno, sin tanto rodeo, estas son las sanciones para Independiente:

Descalificación de la Copa Sudamericana 2025

Jugar a puerta cerrada sus próximos 7 partidos como local en torneos de Conmebol

No poder contar con afición propia en sus próximos 7 partidos como visitante en torneos de Conmebol

Dos multas que suman un total de 250 mil dólares

El polémico y preocupante acomodo de las gradas // Foto: Clarín

U de Chile no se va en blanco y también recibe castigo

Lo dicho, la U de Chile continuará jugando la Copa Sudamericana, pero tendrán que hacerlo a puerta cerrada cuando sean locales, y sin su afición cuando sean visitantes.

A continuación las sanciones para el club chileno:

Jugar a puerta cerrada sus próximos 7 partidos como local en torneos de Conmebol

en torneos de Conmebol No poder contar con afición propia en sus próximos 7 partidos como visitante en torneos de Conmebol

Dos multas que suman un total de 270 mil dólares

Además de eso, tanto Independiente como U de Chile deberán salir a su próximo partido con una manta que lleve la leyenda “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA”, mensaje que también deben postear en sus redes sociales.

Eso sí, ambos clubes pueden apelar las sanciones en un plazo de 7 días a partir de este 4 de septiembre.