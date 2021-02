Santiago Baños explica cómo sucedió el error de la alineación indebida del América

América perdió los tres puntos que en la cancha había ganado durante el partido de la séptima jornada contra Atlas, después de que el equipo rojinegro reclamara una alineación indebida por la presencia de Federico Viñas en la banca y la ausencia del nombre del jugador uruguayo en la hoja de alineación.

Aunque el club azulcrema pudo apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), anunció en un comunicado que acataría la sanción impuesta por la Comisión de Arbitraje.

¿Qué pasó con la alineación indebida?

Cuatro días después, Santiago Baños, director deportivo del club azulcrema, explicó que el error de no incluir a Viñas dentro de los jugadores elegibles para el partido fue parte del personal del club capitalino.

Si bien el cuerpo técnico es el que determina qué jugadores van como titulares y quiénes van a la banca, un integrante operativo del equipo fue quien cometió el error a la hora de transcribir la información.

“Lo que sucedió el día sábado es un error en la transcripción de un documento por parte de una persona del área operativa. Sí quiero que quede muy claro, nadie de los integrantes del cuerpo técnico, ni los jugadores tienen culpabilidad en este sentido”, explicó Baños a TUDN.

Baños no opina sobre la directiva del Atlas

América había llegado a 16 puntos tras la victoria en la cancha del Estadio Jalisco. Con la reducción de las tres unidades se quedó en 13 y ambiente de molestia, tanto por el error, como por la forma de actuar por parte de la directiva del Atlas. “Me voy a reservar porque si empiezo hablar voy a decir cosas que luego me puedo arrepentir”, dijo Baños.

“Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos, creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta”, indicó.