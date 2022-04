Ni siquiera los campeonatos bastan para que algunos aficionados al box dejen de criticar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero sus rivales e incluso aquellos que no tienen una pelea cerrada muestran respeto por la trayectoria del mexicano. Otros pocos se atreven a hablar de lo que representa pelear con una figura de este calibre, al punto de mencionar la palabra miedo.

El tapatío sigue con su preparación para medirse con Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, los rivales siguen apareciendo en su radar y el nigeriano Kamaru Usman volvió a apuntarse en la lista.



A pesar de que se trata de un campeón de la UFC, asegura estar dispuesto a chocar contra ‘Canelo’ muy pronto. El mismo Saúl Álvarez aceptó que nunca diría que no a la posibilidad de agendar una pelea de este calibre. Pero como dirían los memes, Usman sintió el verdadero terror y aceptó lo difícil que sería enfrentar al mexicano.

“Creo que definitivamente podría pasar si hay una cantidad correcta; si genera dinero para la empresa, tiene sentido. Es algo que me encantaría hacer. Quiero ponerme a prueba de esa manera y volver a sentir ese miedo. No quiero decir que no me asusta cuando peleo contra estos tipos, me da miedo. Pero entrar ahí (al ring) con él, da miedo y me crezco en esas situaciones“, apuntó en entrevista con SportBible.

¿Qué pasó, amiguito? Esto había dicho Usman sobre pelear contra ‘Canelo’

Las últimas declaraciones de Kamaru Usman son muy diferentes a las que hizo a principios de marzo. En ese entonces dio una entrevista a ESPN en la que también mostró su entusiasmo por enfrentar al ‘Canelo’ Álvarez. La diferencia es que se dijo muy confiado por ese posible combate e incluso aseguró que terminaría con la racha positiva del mexicano.

“Le digo a todos que saldré y detendré al ‘Canelo’. Tengo que ser yo quien lo crea, porque tengo que ser yo quien entre ahí y lo haga. No importa lo que digan todos. Me ocuparé de él en septiembre“, declaró el nigeriano.