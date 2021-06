Sebastián Abreu se despide del futbol: ¿Cómo le fue en los 31 equipos que ha estado?

¿Cómo definir la carrera de Washington Sebastián Abreu? Después de una longeva carrera que ahora comprende 31 equipos en 11 países y 3 continentes, el “Loco” hizo oficial su retiro del futbol a los 44 años de edad, después de la derrota 5-0 del Sud América, ante Liverpool charrúa.

El hecho de que Abreu se retire en su equipo 31, no es casualidad. El ‘Loco’ tiene una manía con el número 13, que visto al revés, forma el 31. “Mi número de celular termina en 13. En e avión, si no tiene el número 13, porque algunos no lo tienen, voy en la fila 13. En el hotel, voy a la habitación 13″. En la Real Sociedad no pudo usar la 13 por reglamento (el 13 es para porteros) y jugó con el 18, aunque arregló con el personal del club para que su dorsal fuera conformado por el 1 y dos 3 encontrados para formar el 18.

Su gol insignia no forma parte de las estadísticas

Nacido en Uruguay, hizo su debut en el año de 1994 con el Defensor Sporting de su país y el resto es historia, defendió varias camisetas en su carrera pero ninguna fue tan importante como la de la Selección de Uruguay, con la que estuvo en 2 Copas del Mundo y uno de sus goles, con su sello personal, le dio la clasificación agónica ante Ghana.

Haremos un repaso de la carrera de Sebastián Abreu detallado sobre lo que consiguió en cada equipo en que estuvo antes de fichar por su último club el Athletic Club de Minas Gerais:

Defensor Sporting

El club que lo vio nacer futbolísticamente, estuvo en el equipo durante 3 años y en este lapso de tiempo disputó 41 partidos con 30 goles anotados y 7 asistencias en las diferencias competencias que tuvo con el equipo y no consiguió ningún título para el club.

San Lorenzo

Argentina sería su siguiente destino en 1996 y San Lorenzo sería su segundo equipo, además de que regresó en 2001 para consagrarse con el equipo y llevarse un campeonato a la vitrina. En sus 2 etapas, el “Loco” vistió 75 veces la playera y marcó 42 goles con 13 asistencias.

Deportivo la Coruña

España sería su siguiente destino, el Deportivo la Coruña ya esperaba al delantero para ser su referente en ataque pero no le fue tan bien como en anteriores experiencias. Estuvo sólo una temporada, que fue la de 1998 registrando 18 partidos, 4 goles y 1 asistencia.

Gremio

Su camino lo llevó a Brasil, Gremio sería su siguiente club y al igual que en España, no sería como él hubiera deseado. 7 partidos, un gol y una asistencia fue lo que generó con el club brasileño.

Tecos

México lo recibía con los brazos abiertos, Tecos era su siguiente reto y en sus 2 lapsos con el equipo no defraudó y alcanzó un gran nivel en el que consiguió 51 partidos con 34 goles y 5 asistencias. Con Tecos obtuvo un campeonato de goleo.

Nacional

Regresó a su país con Nacional y con el equipo ha estado en 6 etapas diferentes y en dos décadas. En total tiene 85 partidos, 48 goles y 15 asistencias; además de un campeonato de goleo.

Cruz Azul

La “máquina” lo trajo de vuelta para 2 años exitosos en el club y un campeonato de goleo consiguió con Cruz Azul, su prestación con el equipo contemplan 52 partidos, 46 goles y 9 asistencias. Uno de los mejores momentos en la carrera del “Loco”.

América

Después de Cruz Azul, fue al odiado rival, América. Con las “águilas” no mantuvo el nivel que había mostrado en su anterior club. 16 partidos, 3 goles y 1 asistencia fue su rendimiento con los de Coapa.

Dorados

México sería uno de los grandes destinos, además de coincidir con Pep Guardiola tuvo una temporada de altibajos. Fue campeón goleador pero descendió con el equipo, sus 22 goles y 3 asistencias en 34 partidos no fueron suficientes.

Monterrey, San Luis y Tigres

Monterrey, San Luis y Tigres fueron sus siguientes 3 equipos en nuestro país y su cuota goleadora no fue la misma que en Dorados. En estos 3 años disputó 47 partidos con una marca goleadora de 20 goles y 3 asistencias. Se fue para no regresar a la Liga MX.

River Plate

Su regreso a Argentina fue con uno de los equipos más importantes del país y tuvo un rol protagónico en la Copa Libertadores, torneo que disputó con más frecuencia. Con los “millonarios” fueron 12 goles y 4 asistencias en los partidos que sostuvo.

Beitar Jerusalem

Un nuevo continente esperaba por Sebastián Abreu e Israel sería el país que acogería al uruguayo. Beitar Jerusalem fue el equipo que defendió en este país. Su travesía fue en torneos internaciones con el club, 2 partidos y se fue sin goles pero con una asistencia.

Real Sociedad y Aris Salónica

Cambió de continente para seguir con su camino. España y Grecia serían los siguientes lugares que tendría el trotamundos del fútbol. Primero la Real Sociedad en segunda división con 18 partidos, 11 goles y una asistencia. Después fue al Aris Salónica en el que estuvo 9 partidos e hizo 5 dianas.

Botafogo y Figueirense

Regresó a Sudamérica para Botafogo y fue una de sus épocas más exitosas en cuanto a títulos, con 2 tacas de río, una taca Guanabara y un campeonato carioca. 105 partidos vistió la camiseta, anotando 62 goles y 7 asistencia. Después se fue al Figueirense y sólo estuvo 6 partidos con un gol.

Rosario Central

Rosario Central lo buscó y concretó su llegada para reforzar el ataque del equipo en el regreso a primera división. 11 goles y 2 asistencias fue lo que dejó en el conjunto “canalla”.

Aucas y Sol de América

Ecuador y Paraguay se pasaron por la carrera de Sebastián Abreu. La afición del Aucas en el primer país sólo lo vio 10 partidos y celebró 4 goles y 1 asistencia. Sol de América sería su siguiente club en el país “guaraní” y al igual que en Ecuador sólo participó en 10 encuentros con 2 goles y 1 asistencia.

Santa Tecla

El Salvador le ofreció la oportunidad de seguir su carrera, el Santa Tecla rejuveneció al delantero y se llevó un campeonato en el torneo de apertura en el 2016. 21 partidos con 13 goles y 2 asistencias fue lo que dejo en Centroamérica.

Bangu

La cuarta división de Brasil fue un retroceso en la vida de Abreu, sólo estuvo en torneos regionales en 10 partidos y 3 goles para el conjunto brasileño.

Central Español

La vuelta a Uruguay era cuestión de tiempo, Central Español fue su club número 24 y en este equipo mostró un excelente rendimiento con 6 goles y una asistencia en sólo 8 partidos disputados en su regreso a su país.

Mont, Audax y Magallanes

Los siguientes 3 equipos del “Loco”. Deportes Puerto Mont, Audax Italiano y Deportivo Magallanes. En Chile disputó 34 partidos entre los tres clubes y marcó la cantidad de 14 goles y 3 asistencias.

Rio Branco

Otro regreso a Brasil, esta vez con el Rio Branco en 2019, durante su penúltima etapa en Brasil registró 13 duelos disputados y 6 goles con 3 asistencias. Este equipo fue el número 28 en la carrera de Sebastián Abreu.

Boston River

En su país compartió roles con Boston River, ya que fue estratega y jugador a la vez. En el equipo fueron 33 partidos los que estuvo y sólo marcó 4 goles y 3 asistencias.

Athletic Club

La tercera decena de equipos se cerró con este equipo brasileño en el 2021, con el cual apenas tuvo actividad, pues disputó cuatro partidos, en los que no pudo hacerse presente ni con goles ni con asistencias.

Sud América

La carrera de Abreu tenía que terminar en Uruguay y sucedió el 11 de junio, al ingresar de cambio para los últimos 15 minutos. Su equipo perdió 5-0, una mala marca para despedir a la leyenda charrúa, que puso punto final después de 31 equipos, 581 partidos y 432 goles, entre los cuales no se cuenta el penal contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010.