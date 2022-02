Sebastian Vettel asegura que no participará en el GP de Rusia tras ataques a Ucrania

Tras los ataques de Rusia a Ucrania, el mundo del deporte ha reaccionado de diferentes maneras. En Ucrania se suspendió la liga de futbol, Alex Zinchenko mandó un duro mensaje a Vladimir Putin y Sebastian Vettel no irá al Gran Premio de Rusia con la Fórmula 1.

No son los únicos que han comentado al respecto, hay muchos más en todo el deporte, pero vamos a centrarnos en Sebastian Vettel, que ya confirmó que no asistirá al GP de Rusia programado para finales de septiembre y que sería uno de los últimos en el campeonato.

“No debería ir, no iré. Está mal correr en el país. Lo siento por las personas inocentes que están siendo asesinadas por razones estúpidas”, fueron las palabras de Sebastian Vettel tomadas de BBC, además, admitió que la decisión de no asistir ya está tomada.

Sin una postura oficial de la Fórmula 1 tras estos comentarios, no sé sabe qué pueda suceder con el Gran Premio de Rusia y la ausencia de Sebastian Vettel, porque el cuatro veces campeón de F1 está firme en sus convicciones sobre no ir a disputar la carrera.

No sólo no asistirá, también mencionó que la Fórmula 1 debería cancelar el Gran Premio de Rusia, pues está conmocionado con los eventos en Ucrania. También, Sebastian Vettel agregó que Rusia tiene “un liderazgo muy extraño y loco“.

Sebastian Vettel no es el único piloto de Fórmula 1 que alza la voz

Se están viviendo algunas sesiones de prueba en la Fórmula 1, ya que está a nada de comenzar la temporada 2022 en Bahréin y muchos de los pilotos están dando declaraciones similares a las que dio Sebastian Vettel sobre el Gran Premio de Rusia.

Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1 y compañero de nuestro siempre bien ponderable Checo Pérez, mencionó: “Cuando un país está en guerra, no es correcto correr allí“, aunque no negó su participación como sí lo hizo Sebastian Vettel.

Otro excampeón como Fernando Alonso, también dijeron algunas palabras: “Será una decisión de F1. Como pilotos, tenemos nuestra decisión y estoy seguro de que es la misma que todos, pero no tenemos el poder de decidir“, esperando una decisión de Fórmula 1.