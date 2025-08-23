Lo que necesitas saber:

México no juega el Mundial Femenil de Voleibol desde 2018, hace ya 7 largos años

¿Sabías que la Selección Femenil Mexicana clasificó al Mundial de Voleibol 2025? Tiene siete años desde la última vez que lo lograron, por eso es importante apoyarlas.

Y para que no haya pretexto alguno, acá venimos a contarte todo lo que necesitas saber: Cuándo juega, su grupo, rivales y dónde ver sus partidos.

México en el Mundial de Voleibol Femenil: Grupo, calendario y dónde ver sus partidos
Foto: Federación Mexicana de Voleibol

El grupo de la Selección Femenil Mexicana en el Mundial de Voleibol 2025

Nuestra Selección Femenil quedó en el Grupo F del Mundial de Voleibol, mismo que comparte con China, República Dominicana y Colombia.

El Mundial de Voleibol 2025 se realiza en Tailandia, y todos los partidos de la Selección Femenil se jugarán en la ciudad de Chiang Mai.

México en el Mundial de Voleibol Femenil: Grupo, calendario y dónde ver sus partidos
Las jugadoras de México para el Mundial / Foto: Federación Mexicana de Voleibol

¿Cuándo juega México en el Mundial de Voleibol Femenil? Calendario y resultados

México ya debutó en el torneo y aunque se rifaron, perdieron contra China. Pero todavía faltan dos partidos, así que apunta bien las fechas porque acá va el calendario de partidos de la Selección Femenil:

  • México 1-3 China
  • México vs República Dominicana – Lunes 25 de agosto, 03:00 am
  • México vs Colombia – Miércoles 27 de agosto, 03:00 am
México en el Mundial de Voleibol Femenil: Grupo, calendario y dónde ver sus partidos
Foto: Federación Mexicana de Voleibol

¿Dónde ver los partidos de México en el Mundial de Voleibol Femenil?

Lo sabemos, los partidos son de madrugada, pero neta es importante apoyarlas considerando que la Selección Femenil no jugaba el Mundial de Voleibol desde 2018.

El Voleibol no es un deporte que reciba un gran apoyo en México, por eso resulta una hazaña que lleguen tan lejos.

Todos sus partidos podrán verse completamente en vivo a través de VBTV (en este enlace), el canal oficial de Volleyball World, organismo detrás del Mundial Femenil de Voleibol.

¡Venga México, a apoyar con todo a estas guerreras!

México en el Mundial de Voleibol Femenil: Grupo, calendario y dónde ver sus partidos
Foto: Federación Mexicana de Voleibol

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Dónde ver el Barcelona vs América Femenil?

¿Dónde ver el Barcelona vs América Femenil?
Cuándo y contra quién juega Renata Zarazúa en el US Open 2025

El sorteo no ayudó a Renata Zarazúa en el US Open 2025: ¿Cuándo y contra quién juega?
Niño está en terapia intensiva tras pelotazo en el Estadio Alfredo Harp Helú

Niño está en terapia intensiva tras pelotazo en el Estadio Alfredo Harp Helú
Isaac del Toro se prepara para el Mundial de Ruta en Ruanda

Isaac del Toro se prepara para el Mundial de Ruta en Ruanda

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook