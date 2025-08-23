Lo que necesitas saber: México no juega el Mundial Femenil de Voleibol desde 2018, hace ya 7 largos años

¿Sabías que la Selección Femenil Mexicana clasificó al Mundial de Voleibol 2025? Tiene siete años desde la última vez que lo lograron, por eso es importante apoyarlas.

Y para que no haya pretexto alguno, acá venimos a contarte todo lo que necesitas saber: Cuándo juega, su grupo, rivales y dónde ver sus partidos.

Foto: Federación Mexicana de Voleibol

El grupo de la Selección Femenil Mexicana en el Mundial de Voleibol 2025

Nuestra Selección Femenil quedó en el Grupo F del Mundial de Voleibol, mismo que comparte con China, República Dominicana y Colombia.

El Mundial de Voleibol 2025 se realiza en Tailandia, y todos los partidos de la Selección Femenil se jugarán en la ciudad de Chiang Mai.

Las jugadoras de México para el Mundial / Foto: Federación Mexicana de Voleibol

¿Cuándo juega México en el Mundial de Voleibol Femenil? Calendario y resultados

México ya debutó en el torneo y aunque se rifaron, perdieron contra China. Pero todavía faltan dos partidos, así que apunta bien las fechas porque acá va el calendario de partidos de la Selección Femenil:

México 1-3 China

México vs República Dominicana – Lunes 25 de agosto, 03:00 am

México vs Colombia – Miércoles 27 de agosto, 03:00 am

Foto: Federación Mexicana de Voleibol

¿Dónde ver los partidos de México en el Mundial de Voleibol Femenil?

Lo sabemos, los partidos son de madrugada, pero neta es importante apoyarlas considerando que la Selección Femenil no jugaba el Mundial de Voleibol desde 2018.

El Voleibol no es un deporte que reciba un gran apoyo en México, por eso resulta una hazaña que lleguen tan lejos.

Todos sus partidos podrán verse completamente en vivo a través de VBTV (en este enlace), el canal oficial de Volleyball World, organismo detrás del Mundial Femenil de Voleibol.

¡Venga México, a apoyar con todo a estas guerreras!