Senador en EU arremete contra LeBron James por una publicación en redes sociales

Creemos que todos fuimos un poco más felices cuando el juez dijo la palabra “culpable” al policía Derek Chauvin en el caso de George Floyd, uno de los que más celebró fue LeBron James y su euforia se le salió un poco de las manos con una publicación en redes sociales en la que se centra otro personaje que cometió violencia policiaca.

Tampoco podemos negar que LeBron tiene un cariño especial por la ciudad de Ohio, lugar donde sucedió un abuso policial similar al de George Floyd y que James no pasó por alto. En sus historias en Instagram, que ya eliminó, subió la foto del policía que mató a Ma’Khia Bryant de 16 años en Columbus.

Pero vamos a contextualizar de mejor manera para que se pueda entender, las imágenes de la cámara muestran a Ma’Khia Bryant en un altercado con otras personas y parecía que portaba un arma punzocortante, por lo que el policía disparó en contra de la chica de 16 años en cuatro ocasiones.

Para LeBron James, el hecho pudo haberse resuelto de otra manera y sin que nadie resultara perdiendo la vida como Ma’Khia Bryant y no dudo en protestar en sus redes sociales publicando la foto del policía que le quitó la vida a Bryant con el mensaje “eres el siguiente”, insinuando que debe seguir el camino de Derek Chauvin.

Dicho posteo de LeBron ha generado diversas reacciones y una de las que está en contra del basquetbolista es la del sindicato de policías de Estados Unidos, pues ha condenado el mensaje que James usó como: “vergonzoso y extremadamente imprudente”.

Tom Cotton, senador de Arkansas también fue otro de los que se mostró en contra de la publicación realizada por LeBron James: “LeBron James está incitando a la violencia contra un oficial de policía de Ohio. Esto es vergonzoso y peligroso“.

Lebron James is inciting violence against an Ohio police officer.

This is disgraceful and dangerous.

Is the NBA okay with this? Is Twitter?

— Tom Cotton (@TomCottonAR) April 21, 2021