Puede caerte chido o no, pero nadie puede negar que Sergio Ramos deja un legado espectacular con la Selección de España. El histórico defensa central aún en activo ya no jugará más para la Furia Roja, pero su retiro de ésta es más por obligación que por voluntad.

Por medio de sus redes sociales, Sergio Ramos dio a conocer que se retira de la Selección de España, o bueno, más bien comparte que “lo retiraron”. El jugador del PSG cuenta que el actual entrenador le llamó para decirle que no va a contar más con él en el nuevo proceso que recién comienza.

“Ha Ilegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la Ilamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva“. Sergio Ramos

Luis de la Fuente fue el elegido por la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para tomar el lugar que dejó vacante Luis Enrique tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido“.

Sergio Ramos puso como ejemplo a Lionel Messi, Luka Modric y Pepe para argumentar que la edad no es impedimento para rifársela con su selección nacional. Los tres jugaron el último Mundial y a un gran nivel todos.

“Ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no sera así para mi, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol“.

Ni hablar, definitivamente el retiro de Sergio Ramos de la Selección española merecía ser muy diferente. Hablamos de una Copa del Mundo y dos Eurocopas conquistadas con la camiseta de la Furia Roja.

Ni la Selección de España ni la RFEF han dicho algo al respecto hasta ahora.